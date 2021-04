الإمارات وإسرائيل.. وكالة الأنباء الإماراتية باللغة العبرية

تماشياً مع العلاقات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين، أعلنت وكالة أنباء الإمارات عن تضمين اللغة العبرية ضمن لغات العرض المتاحة في الوكالة.

وأكدت وكالة أنباء الإمارات على أن الخدمة ستضمن عرض إخباري متكامل باللغة العبرية، يتضمن مواد خبرية وتقارير مكتوبة ومرئية يتم بثها من على موقع الوكالة الرسمي.

كما أكدت على إنشاء صفحة خاصة بالوكالة باللغة العبرية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وصرح المدير العام للوكالة، محمد جلال الريسي أن: “الخدمة الإخبارية الجديدة باللغة العبرية تسهم في توفير محتوى إعلامي يبرز التقدم في العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل في المجالات كافة وذلك في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه بين البلدين في شهر سبتمبر من العام الماضي”، وذلك وفق روسيا اليوم.

بات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في السودان قريبًا للغاية بعدما صادق مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء على إلغاءه، حيث تبقى عرضه أمام مجلسي السيادة والوزراء لإجازته بصورة نهائية.

وفي ظل غياب المجلس التشريعي الذي لم يشكل إلى الآن، فإن مجلسي السيادة والوزراء يشكلان السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد.

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان قد وقعت على اتفاق “ابراهام” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في السادس من يناير، وقد أعقب ذلك زيارة قام بها وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى الخرطوم في نهاية الشهر ذاته.

وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء أن المجلس وافق بالفعل على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، بعدما قدمت وزارة العدل تشريعًا بخصوص إلغاء القانون في جلسة اليوم، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وأوضحت المصادر أن المجلس أجاز تشريعا قدمته وزارة العدل يقضي بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في جلسته اليوم.

وقالت المصادر إن نقاشًا عميقًا خاضه مجلس الوزراء في جلسته اليوم، حتى صادق على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، مشيرة إلى أن المجلس ورغمًا عن وجهات النظر المتعددة وضع في الحسبان مصلحة البلاد.

تجدر الإشارة أن قانون مقاطعة إسرائيل في السودان، قد تم إصداره في العام 1958، حيث يقضي بمقاطعة التعاون مع إسرائيل بجميع النواحي لا سيما الاقتصادية، فضلًا عن إنزال عقوبات مشددة في حق من يخالف القانون.

وعرض وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، على المسؤولين السودانيين بالعاصمة الخرطوم ، تنفيذ شركات إسرائيلية مشاريع في السودان، بعد خطوات التطبيع بين السودان وإسرائيل ,حسب ما أوردته صحفية ” معاريف الإسرائيلية”.

