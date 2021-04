أكبر نسخة قرآنية بخط اليد في ريف اللاذقية

أنهى أكثم سلامة كتابة وتخطيط أكبر نسخة من القرآن الكريم، بخط اليد بعد عمل استغرق 3 سنوات ونصف ليكون الناتج نسخة قرآنية يدوية بوزن 40 كيلو غرام.

فمنذ أعوام عدة وفكرة نسخ القرآن الكريم تراود بال سلامة، إلى أن قرر المباشرة فيها وتحويلها إلى عمل حقيقي وصفه بالكنز الذي سيحتفظ به لنفسه، إذ قال لـ “أثر برس”: “منذ نحو ثلاث 3 ونصف، قررت أن أنسخ القرآن الكريم بخط اليد، كان التحدي الصعب حينها هو أن حجم الورق غير كافي، لذلك قمت بوصل تسع ورقات بيضاء مع بعضها البعض بواسطة لاصق لتصبح صفحة واحدة بطول 110سم وعرض 80سم لتكون الكتابة بدقة عالية وبقياسات واحدة وخطوط متوازنة”.

أما التحدي الأكبر، بحسب سلامة الذي يعمل دهاناً، هو أكبر نسخة وكبر حجم الصفحة، الأمر الذي كان يتطلب منه أن يمد كامل يده فوق الصفحة حتى يتمكن من كتابة الأسطر الأربعة الأولى.

وعن الأدوات التي استخدمها في الكتابة، أشار سلامة إلى أنها بسيطة جداً عبارة عن قلم حبر ومسطرة وعلبة حبر، موضحاً أن حجم الصفحة ووضوح الكلمات يسمحان لأي قارئ قراءتها على بعد 100 متر.

ويتابع سلامة: “لكل عمل فني عناصر ومحاور يقوم عليها، والقرآن الكريم وكتابة آياته بالخط الجميل الواضح يحتاج لعناصر مهمة يتم بها إجادة كتابة المصحف بدقة وعناية، ومن هذه العناصر، إجادة الخط المطلوب الكتابة به إجادة تامة، والتوزيع الصحيح لأحرف وكلمات الآيات الكريمة، بحيث تأخذ كل كلمة مكانها وموضعها الكامل، بالإضافة للاهتمام بالتشكيل السليم على كل حرف وكلمة، بحيث لا يطغى تشكيل حرف على تشكيل حرف آخر، فيلتبس ذلك على القارئ، والحرص على عدم تركيب بعض الحروف على بعضها البعض، أو تركيب الكلمة على آخر حرف من الكلمة التي تسبقها، ناهيك عن الاهتمام بتفريق السطور في المساحة، والمقصود جعل هناك مسافة بين السطور بعضها من بعض”.

استطاعت السلطات السورية استعادة 36 قطعة نقدية ذهبية نادرة كانت معدة للتهريب الى خارج القطر، وسلمتها للمتحف الوطني في مدينة اللاذقية.

وبحسب ما نقلته الوكالة السورية للأنباء “سانا” فقد أكد مدير عام الآثار والمتاحف نظير عوض أن “القطع النقدية التي تم تسليمها إلى المتحف الوطني باللاذقية مهمة جدا والبعض منها قد يكون نادرا وتؤرخ لحضارات من الرومانية والبيزنطية والإسلامية”، لافتا إلى أنه “تم ضبطها في محافظة اللاذقية حيث كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد”.

وفي السياق، أعلنت المؤسسة السورية للبريد في ديسمبر من العما الماضي، عن إصدارها اليوم لمجموعة من الطوابع البريدية التذكارية لمجموعة من علماء الآثار السوريين.

وتأتي هذه الخطوة من المؤسسة السورية للبريد، تكريماً لهؤلاء العلماء وما قدموه في مسيرة حياتهم، بحسب الوكالة السورية للأنباء سانا.

وجاءت الطوابع بثلاث نسخ، وحمل كل طابع منها قيمة 250 ليرة سورية، وصوراً لشخصيات علماء آثار سوريين.

وأشارت المؤسسة في بيانها أنه بإمكان هواة جمع الطوابع وكل من يهتم بالمجال أن يحصل على المجموعة من مكاتب المؤسسة.

الطوابع البريدية من المؤسسة السورية للبريد حملت صور علماء الآثار، جعفر الحسني، خالد الأسعد، سليم عبد الحق.

حمل أحد طوابع المؤسسة السورية للبري صورة لعالم الآثار خالد الأسعد 1934-2015.

وقد شغل الأسعد منصب مدير الآثار والمتاحف في مدينة تدمر من عام 1963 إلى 2003.

وعمل خالد الأسعد مع عدة بعثات أجنبية فرنسية وألمانية وإيطالية وغيرها في سوريا على مدى سنوات عدة، وقد حصل خلالها على أوسمة أجنبية ومحلية.

