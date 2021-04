انتشرت ظاهرة تعاطي المخدرات وسط الشباب وأخذت بالنمو تدريجيًا بشكل ملحوظ في مناطق شمال سوريا التي تفرض عليها هيئة تحرير الشام سيطرتها العسكرية والأمنية.

ويؤكد أحد العاملين في مركز “إنقاذ روح” المتخصص في علاج حالات الإدمان وأمراض أخرى في مدينة الدانا شمال إدلب، أن المركز يستقبل بشكل شهري من 30 إلى 40 حالة بشكل تقريبي يعانون من حالات الإدمان بشكل عام من أرياف إدلب وحلب، حسبما أفاد (المرصد السوري لحقوق الإنسان).

ويقوم دور المركز على استقبال المدمن وعلاجه بشكل دقيق، يعطى أولاً أدوية معينة لتخليص جسمه من تأثير المخدرات لفترة تصل إلى 15 يوم، ثم ينقل لمصح يقوم عليه اخصائيون يتابعون حالته حتى الشفاء التام من الإدمان.

ويضيف أن من بين حالات الإدمان هناك الإدمان على الحشيش بنسبة كبيرة، ثم يأتي بعد ذلك الإدمان على الترامادول والكبتاغون، والذي يشبه تأثيرها لحد كبير نتائج وتأثير تعاطي المخدرات.

ويختم حديثه قائلاً: يجب العمل بجدية من قبل الجميع للحد من هذا انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات بجميع أنواعها في الشمال سوريا، ومساعدة المدمنين على التخلص منها فالمخدرات مدمرة لجسم الإنسان وحياته النفسية والاجتماعية أيضاً.

والجمعة الماضية قامت السلطات الأردنية بإحباط محاولتي تسلل لتهريب كميات من المخدرات من الأراضي السورية الى الأردن.

وحول العملية صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، مما أدى إلى تراجع الأشخاص المهربين إلى داخل العمق السوري.

وأضاف المصدر أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط (1060 كف حشيش) و (214 ألف حبة كبتاغون)، وجرى تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب، من أجل حماية المواطن وأمن الحدود للمملكة الأردنية الهاشمية.

وقبل أيام، كشف مصدر عسكري مسؤول في الجيش الأردني عن تمكن القوات المسلحة من إحباط عملية تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية إلى الأردن .

حيث تم ضبط كميات من الحشيش 362 كف حشيش وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة”.

وفي وقت سابق أعلنت دائرة الجمارك الأردنية ،،أنها أحبطت عملية تهريب كبيرة عند معبر جابر الحدودي حيث ضبطت 109 كغم من حبوب كبتاغون المخدرة .

The post انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات في شمال سوريا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ