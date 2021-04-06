الاتحاد للطيران تعلن عن الرحلة الأولى “المنتظمة” نحو إسرائيل

أكد المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، عن تسيير أول رحلة منتظمة بين تل أبيب وأبوظبي، أطلقتها الاتحاد للطيران، وحملت الرحلة وفد سياسي وإقتصادي.

وقال المكتب الإعلامي خلال تصريحات على تويتر، أن الاتحاد للطيران سترسل رحلتين أسبوعياً لربط المدينتين مع بعضهما.

وورد في البيان: “أطلقت الاتحاد للطيران أولى رحلاتها المنتظمة بين أبوظبي وتل أبيب وحملت على متنها وفداً دبلوماسياً واقتصادياً. ستشغل الناقلة رحلتين أسبوعياً للربط بين المدينتين. وأضيفت إسرائيل إلى قائمة الدول الخضراء في #أبوظبي، والتي يعفى مسافروها من الحجر الصحي عند الوصول إلى الإمارة”، وذلك وفق وشبكة سي ان ان العربية.

وفي سياق متصل،

تماشياً مع العلاقات الدبلوماسية المستمرة بين البلدين، أعلنت وكالة أنباء الإمارات عن تضمين اللغة العبرية ضمن لغات العرض المتاحة في الوكالة.

وأكدت وكالة أنباء الإمارات على أن الخدمة ستضمن عرض إخباري متكامل باللغة العبرية، يتضمن مواد خبرية وتقارير مكتوبة ومرئية يتم بثها من على موقع الوكالة الرسمي.

كما أكدت على إنشاء صفحة خاصة بالوكالة باللغة العبرية على مواقع التواصل الإجتماعي.

وصرح المدير العام للوكالة، محمد جلال الريسي أن: “الخدمة الإخبارية الجديدة باللغة العبرية تسهم في توفير محتوى إعلامي يبرز التقدم في العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل في المجالات كافة وذلك في ضوء الاتفاق الإبراهيمي للسلام الذي تم توقيعه بين البلدين في شهر سبتمبر من العام الماضي”، وذلك وفق روسيا اليوم.

بات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في السودان قريبًا للغاية بعدما صادق مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء على إلغاءه، حيث تبقى عرضه أمام مجلسي السيادة والوزراء لإجازته بصورة نهائية.

وفي ظل غياب المجلس التشريعي الذي لم يشكل إلى الآن، فإن مجلسي السيادة والوزراء يشكلان السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد.

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان قد وقعت على اتفاق “ابراهام” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في السادس من يناير، وقد أعقب ذلك زيارة قام بها وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى الخرطوم في نهاية الشهر ذاته.

وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء أن المجلس وافق بالفعل على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، بعدما قدمت وزارة العدل تشريعًا بخصوص إلغاء القانون في جلسة اليوم، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وأوضحت المصادر أن المجلس أجاز تشريعا قدمته وزارة العدل يقضي بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في جلسته اليوم.

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