“يدعوت أحرونوت” تعلق على قرار إلغاء السودان مقاطعة إسرائيل

رحبت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية اليوم الثلاثاء بقرار مجلس الوزراء السوداني القاضي بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

وذكرت يدعوت أحرونوت عبر موقعها الرسمي، أنه بعد إلغاء الخرطوم قانون المقاطعة، فإنه الممكن جدًا حاليًا أن ننشر صورة لوزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين رفقة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التي التقطت في شهر يناير الماضي، أثناء زيارة كوهين للخرطوم.

كما أبدى وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، عن سعادته بقرار مجلس الوزراء السوداني، معتبرًا أن هذه الخوة تعد مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاقية السلام التي ستعزز مكانتنا الدولية وتساهم في الاستقرار والازدهار”.

ومضى في القول إن: “التعاون مع السودان، أحد أهم الدول في أفريقيا، سيساهم في استقرار الأمن الإقليمي الضروري للتنمية الاقتصادية في المنطقة”، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وسجل كوهين زيارة إلى الخرطوم في شهر يناير الماضي، ليصبح أول وزير إسرائيلي يزور السودان منذ إعلان البلدين عن تطليع علاقاتهما.

وبات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في السودان قريبًا للغاية بعدما صادق مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء على إلغاءه، حيث تبقى عرضه أمام مجلسي السيادة والوزراء لإجازته بصورة نهائية.

وفي ظل غياب المجلس التشريعي الذي لم يشكل إلى الآن، فإن مجلسي السيادة والوزراء يشكلان السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد.

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان قد وقعت على اتفاق “ابراهام” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في السادس من يناير، وقد أعقب ذلك زيارة قام بها وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى الخرطوم في نهاية الشهر ذاته.

وكشفت مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء أن المجلس وافق بالفعل على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، بعدما قدمت وزارة العدل تشريعًا بخصوص إلغاء القانون في جلسة اليوم، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وأوضحت المصادر أن المجلس أجاز تشريعا قدمته وزارة العدل يقضي بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في جلسته اليوم.

وقالت المصادر إن نقاشًا عميقًا خاضه مجلس الوزراء في جلسته اليوم، حتى صادق على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل، مشيرة إلى أن المجلس ورغمًا عن وجهات النظر المتعددة وضع في الحسبان مصلحة البلاد.

تجدر الإشارة أن قانون مقاطعة إسرائيل في السودان، قد تم إصداره في العام 1958، حيث يقضي بمقاطعة التعاون مع إسرائيل بجميع النواحي لا سيما الاقتصادية، فضلًا عن إنزال عقوبات مشددة في حق من يخالف القانون.

