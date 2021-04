ناصيف زيتون يطرح أغنية جديدة بعنوان “أوقات”

قام المطرب السوري ناصيف زيتون بطرح أغنية جديدة بعنوان “أوقات” على قناته على اليوتيوب، والتي ستكون شارة مسلسل “الموت” الذي سيعرض في رمضان.

ويقول مطلعها: “انا من وجع الماضي جيت أنا من نقص الحب قسيت أنا لو ما قلبي قويتو ما كنت بهالدنيي بقيت لو بجرح أوعى تعاتبني كان لازم أوقع تا قوم لو بدك ظالم تحسبني أحسن ما إبقى مظلوم..”.

الأغنية من كلمات مازن ضاهر، ألحان أحمد بركات، وتوزيع المؤلف الموسيقي عمر صباغ.

المسلسل من إنتاج شركة إيغل فيلمز للإنتاج لصاحبها المنتج جمال سنان، من بطولة الممثلة اللبنانية ماغي بو غصن والممثلة اللبنانية دانييلا رحمة والممثل اللبناني باسم مغنية والممثلين السوريين خالد القيش، محمد الأحمد، بالإشتراك مع الممثلين أحمد الزين فادي أبي سمرا، وسام صباغ، كارول عبود وفيفيان أنطونيوس.

وفي السياق، تخطت أغنية “تكة”، للمغني السوري النجم ناصيف زيتون، حاجز الـ100 مليون مشاهدة عبر “يوتيوب”، ما استدعى احتفالاً منه بهذا الإنجاز الاستثنائي.

ووجه زيتون، عبر حسابه الرسمي، على “تويتر“، رسالة شكر الى جمهوره ومتابعيه الذين لهم الفضل الأول والأكبر بتحقيق هذا النجاح الكبير والاستثنائي.

وكان الفنان السوري ناصيف زيتون قد طرح أغنية “تكة” عبر “يوتيوب”، في يونيو عام 2019، وصورها “فيديو كليب”، ولاقت رواجاً كبيراً بين الجمهور الذين دائماً ما كانوا يطلبون منه غنائها في حفلاته.

يشار إلى أن أغنية “تكة” من كلمات ضياء أشا، وألحان عمر الخيار، وتوزيع عمر الصباغ.

وكان ناصيف زيتون قد حصل مؤخراً على الإقامة الذهبية من ​الإمارات​، ونشر صورة عبر “تويتر”، ظهر فيها حاملاً بطاقة الإقامة، وعلّق عليها قائلاً: “الدول مثل البشر، ومعادن والامارات معدنها ذهب وقلبها ذهب وهي التي فتحت قلبها لكل مبدع وفنان ومحب، شكرا للامارات على الاقامة الذهبية وشكراً للشيخ محمد بن راشد ولهيئة ثقافة دبي على منحها المحبة والامل لمن يبحثون عنه ولمن يصنعونه”.

وفي 12 مارس الماضي، أطلق الفنان ناصيف زيتون عبر قناته الرسمية على يوتيوب أغنيته الجديدة والتي تحمل عنوان “لا تحزني” ولاقت الأغنية عدد كبير من المشاهدات والإعجابات.

وعلَّق متابعي ومحبي ناصيف زيتون عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الأغنية بتعليقات إيجابية مبدين إعجابهم بها وبما تحمله من معانٍ رومانسية جميلة، لتنضم الأغنية الجديدة إلى قائمة أغانيه التي لاقت رواجاً كبيراً بعد أن أطلقها مؤخراً منها أغنية “يلي بدا ياني” وأغنية “أنت وأنا”، وأغنية “كذبة ورا كذبة”.

وأغنية “لا تحزني” للفنان ناصيف زيتون من كلمات الشاعر فادي أسعد، وألحان الملحن أحمد بركات، والتوزيع كان بالتعاون مع عمر صباغ.

The post ناصيف زيتون يطرح أغنية جديدة بعنوان “أوقات” appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ