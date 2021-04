مدرب برشلونة يطالب رئيس النادي بالتكتم عن الصفقات

وجه مدرب فريق برشلونة رونالد كومان، طلبًا إلى رئيس النادي خوان لابورتا، بشأن الصفقات التي يخطط الفريق لإبرامها خلال سوق الانتقالات بالصيف القادم.

حيث أفاد تقرير صحفي إسباني اليوم الثلاثاء، بأن مدرب برشلونة طلب من لابورتا العمل في سرية تامة فيما يخص الصفقات التي ستدعم الفريق للموسم القادم، حتى يركز اللاعبين فيما تبقى من مباريات بالموسم الحالي.

وبعدما خرج الفريق الكاتالوني من دوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان، فإن تركيز رفقاء ليونيل ميسي بات منصبًا على بطولة الدوري التي تفصله فيها نقطة وحيدة من المتصدر أتلتيكو مدريد، كما أن الفريق على موعد مع أتلتيك بيلباو في نهائي بطولة كأس الملك.

ونقلت وسائل الإعلام بالآونة الأخيرة بان البرسا مرتبط بمجموعة من اللاعبين، لتدعيم خطوط الفريق في الموسم القادم، وهو الأمر الذي يضعف تركيز المجموعة الحالية من اللاعبين.

وقالت صحيفة “سبورت”، إن مدرب برشلونة يسعى للحفاظ على تركيز اللاعبين لما تبقى من الموسم، حيث أن الصفقات التي ينوي التعاقد معها من شأنها أن تشتت التركيز، حسبما أفاد (كووورة العربي).

ويسعى البرسا للعودة للمنافسة على دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، ما جعل الإدارة تسعى لضم لاعبين قادرين على تدعيم صفوف الفريق بصورة قوية، وعلى رأسهم الثنائي ممفيس ديباي وهالاند، فضلًا عن إيريك جارسيا وجورجينيو فينالدوم.

وناقش المدير الفني لفريق برشلونة رونالد كومان مؤخرًا مستقبله مع النادي الكتالوني والعلاقة مع الرئيس الجديد جوان لابورتا، وذلك بالمؤتمر الصحفي للقاء ريال سوسييداد.

وتناولت عدة مصادر الأنباء بخصوص مصير المدرب الهولندي وإمكانية الإطاحة به وتعيين مدير فني جديد الموسم المقبل.

وأبدى المدير الفني سعادته بتعيين رئيس جديد للنادي: “أخبرني في الرحلة لباريس أنه يثق في عملي، هذا مهم ولكن الأمر قد يتغير مع سوء النتائج”.

وأكمل: “من الجيد الآن وجود رئيس ويمكن العمل للمستقبل بوجود شخص يمثل النادي، من المهم وجود لابورتا كرئيس”.

وعن إمكانية ضم إرلينج هالاند: “لن أتحدث عن لاعب ليس معنا، سيأتي الوقت المناسب لتلك الأمور، التركيز الآن على المباراة المقبلة واللاعبين الحاضرين معنا”.

وحول مستقبله الشخصي: “لا أظن أنني سأستمر طويلاً هنا، أنا مرتاح هنا ولكن المهم لي هو أن يكون الفريق الكتالوني في أفضل حال، التركيز على اللقاء القادم”.

The post مدرب برشلونة يطالب رئيس النادي بالتكتم عن الصفقات appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ