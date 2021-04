محمد رمضان يدخل على خط أزمة مسلسل “الملك”.. وإعلان هام

دخل الفنان المصري محمد رمضان خط أزمة مسلسل “الملك”، وذلك من خلال منشور له على حساباته الشخصية، أشار فيه إلى تقديمه لشخصية “أحمس” في فيلم سينمائي.

وقد نشر رمضان فيديو لعالم الاثار المصري زاهي حواس ، والذي أشار إلى أن رمضان هو الأنسب من حيث ملامحه لتجسيد شخصية “أحمس “.

كما علّق محمد رمضان قائلا: “شهادة أعتز بها من عالم الآثار المصري ووزير الدولة لشؤون الأثار السابق زاهي حواس، وبوعد حضرتك بإذن الله هنعمل فيلم سينمائي عالمي يليق بتاريخنا العظيم #محمد_رمضان #أحمس 2023″.

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في مصر قد كشفت عن وقف مسلسل “الملك أحمس” الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، وذلك بعد جدل كبير شهدته مواقع التواصل الاجتماعي والأوساط الفنية في مصر بسبب الهيئة الشكلية وملابس أبطال المسلسل.

ووفق بيان رسمي صادر عنها، فقد قررت الشركة تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، وذلك لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه في رمضان المقبل.

ومسلسل “الملك” مأخوذ عن رواية “كفاح طيبة” حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.

فما أن أن أذيع المقطع الترويجي الأول لمسلسل “الملك”، حتى قوبل بموجة من الانتقادات، كان أغلبها يصب في خانة انتقاد الهيئة الشكلية التي ظهر بها أبطال العمل الذين من المفترض أنهم يمثلون حقبة تاريخية تعود للملك أحمس، مؤسس الأسرة الثامنة عشرة، ومعركته الشهيرة التي انتهت بانتصاره على “الهكسوس”.

