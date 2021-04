بعد 4 سنوات.. السيسي يتفقد مشروع “مستقبل مصر”

يحرص الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، الأربعاء، على تفقد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي بدأ العمل فيه قبل 4 سنوات، لتوفير منتجات زراعية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج، مما يساهم في تقليل الاستيراد وتوفير العملة الصعبة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ويقع مشروع “مستقبل مصر” على امتداد طريق محور روض الفرج – الضبعة الجديد، وهو الطريق الذي تم إنشاؤه ضمن المشروع القومى للطرق ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر بطول 90 کم وعمق 40:45 كم ، تم تقسيم المشروع إلى عدد 55 طريقا طولیا، و30 طريقا عرضيا.. والطرق الرئيسية مقسمة إلى قطع متساوية.. كل قطعة ألف فدان.

كما ويعتبر موقع المشروع من أهم المزايا الاستراتيجية لتوافر الايدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج الأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

ووفق ما أقرت به الحكومة فإن المشروع يوفر حوالي 7 ألاف فرص عمل مباشرة، وأكثر من 200 ألف فرصة عمل غير مباشرة، كما تطبق معايير السلامة والصحة المهنية في بيئة العمل السلامة العمال والموظفين، وتقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتقديم الدعم الكامل ونقل الخبرات للمشروع.

في المقال يقوم المشروع بالاستفادة من خزانات المياه الجوفية وهى 3 خزانات ( الأيوسين – المايوسين – المغرة ) وهي امتداد لمنطقة وادي النطرون وذلك بحفر الآبار الجوفية، مع الوضع في الاعتبار المسافة البينية بين الآبار للحفاظ على الخزانات الجوفية والتنمية المستدامة، وجايى دخول مصدر مياه أخر لدعم الخزان الجوفي.

مضيفة أن مشروع مستقبل مصر بالتعاون مع الشركات الزراعية الكبرى تم الانتهاء فيه من تنفيذ البينة الأساسية للمشروع بإجمالي تكلفة 6 مليارات جنيه، والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي 500 كيلو متر وعرض 10 أمتار وحفر آبار مياه جوفية.. ومحطات للكهرباء بقدرة 300 ميغاوات وشبكة كهرباء داخلية بطول 200 كيلو متر ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية .

