تفاصيل جديدة حول تعويضات حادث السفينة الجانحة في السويس

أعلنت السلطات المصرية أنها تتفاوض حول تسوية مالية مع مالكي سفينة “EVER GREEN” التي جنحت في قناة السويس وأدت لشلل حركة الملاحة العالمية.

وفي هذا الشأن قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع اليوم الثلاثاء إنه يأمل في أن تنتهي المفاوضات مع شركة “شوي كيسن كايشا المحدودة”، المالك الياباني للسفينة الضخمة “إيفر غيفن”، التي جنحت في قناة السويس ما سبب في شلل الحركة البحرية فيها شهر مارس، دون إقامة دعوى قضائية.

وأضاف ربيع، حسبما نقلته الوكالة: “نناقش معهم حلا سلميا للمسألة دون اللجوء إلى القضاء”.

كما أكد رئيس هيئة قناة السويس أن إقامة دعوى أمام المحكمة سيكون أكثر ضررا للشركة من التسوية.

وفي الأول من أبريل/ نيسان الجاري، أكد أسامة ربيع أن القناة ستحصل على تعويضات مالية من شركة EVER GREEN و السفينة الجانحة بقيمة تفوق المليار دولار .

حيث قال ربيع في حديث تلفزيوني له أن” الخسائر والتلفيات الناجمة عن جنوح السفينة إيفر غيفن وإغلاقها للقناة قد تصل إلى حوالي مليار دولار” ، وفقاً لقناة سبوتنيك .

و أوضح رئيس الهيئة أن ” القناة ستحصل على أكثر من مليار دولار تعويضا من السفينة الجانحة والشركة المالكة لها ” ، وذلك بسبب تعطيلها للحركة البحرية .

و بالنسبة للشركة المالكة ،قال ربيع أن” الشركة المالكة للسفينة ( EVER GREEN ) متعاونة، ولا توجد أى مشكلات، وأكد أن المشكلة من الممكن ان تنتهى بالتراضي ” .

كما كشف ربيع اليوم أن قناة السويس تهدف لشراء قاربي قطر آخرين بقوة سحب تزيد على 200 طن,و رجح أن تظل السفينة “إيفر غيفن” في منطقة البحيرات المرة ليومين آخرين أو ثلاثة، إلى أن تنتهي هيئة القناة من التحقيقات.

ويأتي الإعلان عن نية مصر شراء قاربي قطر آخرين، بعدما شهد المجرى المائي الحيوي، حادث جنوح سفينة ضخمة، مما أدى إلى إرباك حركة النقل التجاري في العالم.

حيث أنه في التاسع والعشرين من مارس/ آذار الماضي، انتهت أزمة السفينة الجانحة، التي دامت 6 أيام، فيما ظلت بعض السفن العالقة تنتظر عبور المجرى المائي الحيوي بين الشرق والغرب.

