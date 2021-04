الأسد يمنح “إعفاءات” للمستثمرين في المنطقة الحرة في حلب

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء مرسوما يقضي بإعفاء المستثمرين في المنطقة الحرة في حلب من الغرامات المتوجبة على بدلات الإشغال.

وفي تفاصيل المرسوم يعفى المستثمرون من الغرامات المترتبة عليهم حتى تاريخ 31/12/2011 في حال تم تسديد هذه البدلات خلال مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ نفاذ المرسوم.

كما اعفى المرسوم الذي حمل الرقم 114 لعام 2021 المستثمرين من بدلات الإشغال والغرامات المتوجبة عليها إضافة إلى غرامات التخلف عن التأمين اعتباراً من بداية عام 2012.

واعفى المرسوم أيضا المودعين في المنطقة الحرة بحلب من بدلات الإيداع و الفوائد المتوجبة عليها اعتباراً من بداية عام 2012.

وفي الأسبوع الماضي، ترأس الرئيس السوري، بشار الأسد، اجتماعا لمجلس الوزراء، في أول ظهور له بعد شفائه من فيروس “كورونا” المستجد.

وشاركت رئاسة الجمهورية العربية السورية اليوم الثلاثاء، عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي صورا للأسد خلال ترؤسه الاجتماع.

وغرد الحساب مع الصور: “الرئيس الأسد يترأس اجتماعا في أول ظهور لمجلس الوزراء قبل قليل”.

وأ​علنت الرئاسة السورية “انتهاء الحجر الصحي للرئيس بشار الأسد، وعقيلته السيدة أسماء الأسد بعد زوال أعراض كوفيد 19”.

ونشرت الرئاسة السورية بيانا، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت فيه إن “الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء الأسد يعودان بدءًا من اليوم لمزاولة عملهما بشكل طبيعي بعد انتهاء فترة الحجر الصحي وزوال أعراض الإصابة بفيروس كوفيد -19 وظهور القيم السلبية لمسحة الـ “بي سي آر” التي تم إجراؤها لهما”.

وكانت الرئاسة السورية، أعلنت، في 8 مارس/ آذار الماضي، إصابة الرئيس بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا المستجد، موضحة أن “حالتهما مستقرة وسيتابعان عملهما خلال فترة الحجر الصحي المنزلي التي تستمر لأسبوعين أو ثلاثة”.

وكان قائد الثورة الاسلامية في ايران آية الله السيد علي خامنئي، قد وجه رسالة إلى الرئيس بشار الأسد، للاطمئنان على صحته وتمنى الشفاء العاجل له.

كما بعث الرئيس الصيني، شي جين بينغ، برسالة تعاطف إلى الرئيس السوري بشار الأسد وزوجته. وقال، في رسالته: “بعد علمنا بإصابة الرئيس الأسد وزوجته أسماء الأسد بكوفيد-19، أعرب مع زوجتي بنغ لي يوان، عن تعاطفنا وتمنياتنا للأسد وزوجته بالشفاء العاجل”.

