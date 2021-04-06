السعودية ستسمح فقط لمن تلقوا لقاح كورونا بأداء العمرة خلال رمضان

مكة المكرمة 06 أبريل 2021 (وال)- أعلنت السلطات السعودية اليوم الثلاثاء، أنها ستسمح فقط للأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا بأداء مناسك العمرة والصلاة في المسجد الحرام في مكة المكرمة خلال شهر رمضان.

وقالت وزارة الحج والعمرة، في بيان، إن منح تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات في المسجد الحرام في مكة، وكذلك زيارة المسجد النبوي في المدينة المنورة، سيكون “بداية من 1 رمضان للأشخاص المحصنين”.

وأوضحت أن التصاريح ستُمنح لكل شخص “محصّن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصّن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح ، أو محصن متعافٍ من الإصابة”. (وال- مكة مكرمة) ر ت

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