المغرب يُعلن إحباط عملية إرهابية كانت ستستهدف كنيسة في فرنسا

الرباط 06 أبريل 2021 (وال)- أعلنت السلطات المغربية، عن إحباط “عملية إرهابية” كانت ستنفذها مواطنة فرنسية من أصل مغربي وتستهدف كنيسة في فرنسا.

وجاء في بيان للناطق الرسمي باسم المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نشرته وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء، أن الأمر يتعلق “بمواطنة فرنسية من أصل مغربي كانت بصدد التحضير لاستهداف كنيسة في فرنسا”.

وأضاف البيان أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية في المغرب)، زودت المخابرات الفرنسية في أوائل أبريل بمعلومات دقيقة مكنتها من تجنب عملية إرهابية لتنظيم الدولة الإسلامية واعتقال المشتبه بها.

وتابع البيان أن “السلطات الفرنسية المختصة باشرت في ليلة 3 – 4 أبريل الجاري، بعد استغلال هذه المعلومات الاستخباراتية الدقيقة، عمليات توقيف وحجز مكّنت من تحييد مخاطر هذا المشروع الإرهابي”.

وقالت المديرية إن المشتبه بها “كانت في المراحل الأخيرة لتنفيذ المشروع الإرهابي الانتحاري داخل مكان العبادة المحدد سلفا، فضلا عن استهداف المصلين بسيف كبير للإجهاز عليهم والتمثيل بهم”. (وال- الرباط) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال