حنفي يحذر عمال مصرالقاطنين في المملكة السعودية

أرسل عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية تحذيرات للعمال المصريين في المملكة من أجل الحصول على تراخيص لمزاولة مهنهم.

حيث قال حنفي أن ” وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية بالمملكة تحظر على صاحب العمل توظيف أو تشغيل أي شخص لا يحمل رخصة مزاولة مهنة أو حرفة ” ، وفقاً لروسيا اليوم .

و أوضح أنه ” يجب على المهني أو الحرفي أن يلتزم بحمل بطاقة الترخيص أثناء ممارسته للعمل، ويمنح الترخيص بذلك لمدة لا تتجاوز أربع سنوات، وإذا رغب في تجديد ترخيصه فعليه تقديم طلب بذلك قبل 60 يوما من تاريخ إنتهاء صلاحية الترخيص،

هذا وكانت المملكة العربية السعودية قد أصدرت في وقت سابق قرار يمنع أصحاب المهن و الحرف من مزاولة أعمالهم في حال عدم حصولهم على رخصة فيها .

و المهن المعنية بالقرار هي “كهربائي- سباك – نجار – حداد – بناء – دهان – حلاق – عاملة تزيين نسائي – اختصاصي مساج – منظف أثاث – منظف خزانات المياه – عامل تقليم الأشجار – عامل مكافحة الحشرات والآفات – فني إلكترونيات – ميكانيكي سيارات – فني ستلايت” .

على أن تتم الاختبارات المهنية داخل المملكة بواسطة مختصين وخبراء، بالإضافة إلى اختبارات للعمالة بدولهم، قبل القدوم، عن طريق شركات دولية متخصصة.

و في السياق ، أقر السفير السعودي في القاهرة أسامة بن أحمد نقلي، أن السعودية ستقوم بمد فترة التأشيرات والإقامات للمصريين في ضوء تعليق حركة الطيران بالمملكة.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، قد عدلت موعد رفع تعليق السفر للمواطنين وفتح المنافد البرية والبحرية والجوية بشكل كامل ليكون اعتباراً من 17 مايو بدلاً من 31 مارس.

وقد التقت وزيرة الهجرة المصرية نبيلة مكرم عبدالشهيد، بالسفير السعودي بالقاهرة، لبحث أزمة العالقين المصريين العاملين بالسعودية والمتواجدين بمصر، عقب تلقي وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، العديد من المناشدات والاستغاثات من المواطنين المصريين العاملين بالسعودية، والمتواجدين في مصر بالوقت الحالي، ولا يستطيعون العودة لعملهم بالمملكة نظرًا لتعليق حركة الطيران بالسعودية ضمن إجراءات مواجهة فيروس كورونا، فضلًا عن قرب انتهاء فترة إقامتهم هناك.

كما نقلت السفيرة نبيلة مكرم للسفير السعودي، كافة المناشدات والاستغاثات التي تلقتها وزارة الهجرة خلال الفترة الماضية، بشأن قرب انتهاء فترة إقامات المصريين بالمملكة.

وشكرت وزيرة الهجرة السفير السعودي والسلطات والمسؤولين في السعودية، لإصدارهم القرار بشأن مد التأشيرات والإقامات الخاصة بالمصريين العاملين بالمملكة للتيسير على العمالة المصرية.

مشيرة إلى احترام سيادة المملكة وقراراتها في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها لمواجهة انتشار جائحة كورونا، ومؤكدة متانة العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية قيادة وشعباً.

