سعر الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 7 ابريل 2021

تراجع سعر الدولار الأمريكي وصرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه السوداني، في تعاملات صباح الأربعاء 7 أبريل 2021، للسوق غير الرسمية.

وبلغ سعر الدولار لدى هذه السوق 383 جنيها مقارنة مع 384 جنيها في تعاملات أمس الثلاثاء، بحسب ما أوردته وسائل إعلام محلية ولدى بنك السودان المركزي، تراجع سعر الدولار الى 379.4 جنيه للشراء، و381.6 جنيه للبيع.

في المقابل، ارتفع سعر اليورو الأوروبي في تعاملات البنوك إلى 449.1 جنيه للشراء و452 جنيها للبيع، وسجلت العملة الأوروبية 468 جنيها في السوق الموازية.

كما ارتفع سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك السودان المركزي مسجلا 527.29 جنيه للشراء و530.41 جنيه للبيع، وبلغ الإسترليني في السوق السوداء نحو 542 جنيها

وسجل سعر الريال السعودي في السودان لدى البنك المركزي 102.43 جنيه للشراء و103.11 جنيه للبيع، ووصل السعر في السوق غير الرسمية 104.20 جنيه.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي في بنك السودان المركزي عند 103.98 جنيه للشراء و104.28 جنيه للبيع، وفي السوق الموازية سجل 106.90 جنيه.

وسجل سعر الدينار الكويتي لدى بنك السودان المركزي نحو 1257.32 جنيه للشراء و1266.15 جنيه للبيع.

الحساب

قرر بنك السودان المركزي تطبيق رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) بالسودان وذلك في إطار الالتزام بالمعايير الدولية وتسهيلا للمعاملات المصرفية.

ووجه البنك في منشور عممه اليوم للمصارف الالتزام بالموجهات رقم المصرفي الدولي (IBAN) واعادة تنظيم حسابات عملائها الداخلية وعمل (IBAN) لكل الحسابات في انظمة خارج الأنظمة المصرفية في فترة أقصاها (6) أشهر من صدور المنشور .

ووجه المنشور المصارف بعمل رقم محلي (BBAN) ورقم حساب للعميل يتكون من 14 حقل وكما نص المنشور بتوفير خوارزمية لإنشاء رقم الحساب المصرفي الدولي بما يتفق مع الصيغة المرفقة للحسابات المصرفية

ووفقا لمعيار الايزو، واعلان العملاء وتوجيههم باستلام ارقامهم الجديدة وطبع الصيغة الجديدة مع أرقام الحسابات القديمة لأي عميل وتسليمه لهم من أربعة حقول وطباعته لكل عميل مستند.

ووجه المنشور العمل به في جميع المعاملات في مطلع العام 2022م، كما نص على تسليم العملاء (IBAN) لاجراء التحاويل الخارجية بحد اقصى نهاية 2021م ليعتمد رقم (IBAN) ابتداء من أول العام 2022م، واعتماده في جميع الأنظمة والمعاملات الرسمية بنهاية العام 2022م.

وفي ذات السياق ترأس رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اجتماعاً اليوم للجنة الوزارية للتحضير لمؤتمر باريس الذي سيقام في منتصف شهر مايو القادم.

واستمع الاجتماع لتقرير من وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف حول جهود التحضير للمؤتمر، واستعرض البرنامج الأولي ومساهمات الوزارات والهيئات المختلفة والقطاع الخاص.

واستعرض عدد من الوزراء الخطوات التي قامت بها وزاراتهم وجهود الإعداد للمشاركة في المؤتمر، وحدد الاجتماع منتصف شهر أبريل الحالي كتاريخ نهائي للانتهاء من الخطوات التحضيرية، كما قرر إجراء بروفات تحضيرية للمشاركات.