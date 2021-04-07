وزير المالية البنك الدولي سيصل الخرطوم لتوضيح المشروعات التي مولها

كد دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي أن السودان حصل على فرص لتمويل مشاريع بمبلغ 2 مليار دولار من مؤسسة التنمية الدولية (IDA) التابعة لمجموعة البنك الدولي ،

وقال إنها تعتبر بمثابة إعلان لعودة السودان للنظام المالي العالمي وذلك بعد تمكن السودان من سداد متأخرات البنك الدولي.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده بقاعة الصداقة اليوم بحضور المهندس هاشم حسب الرسول وزير الاتصالات والتحول الرقمي والأستاذة تماضر الطريفي وزير التربية والتعليم المكلف والأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل أول وزارة المالية

و د.أمين صالح يسن وكيل التخطيط بالوزارة والسيدة ميلينا ستيفانوفا ممثل البنك الدولي بالسودان إضافة إلى السيد عثمان دايون المدير القطري للبنك الدولي عبر تقنية الفيديوكونفرنس

الترتيبات

وأوضح دكتور جبريل في تصريح صحفي تابعه المراسل أن الإجتماع كان بغرض توضيح الإجراءات والترتيبات المطلوبة من الجهات ذات الصلة بالقطاعين العام والخاص

وذلك للإستفادة من النافذة المتاحة للتمويل من مؤسسات البنك الدولي. وأشار إلى ضرورة ترتيب الأولويات وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشدداً على أهمية القطاع الخاص في هذه الفترة.

كما أبان وزير المالية أن هنالك وفد من البنك الدولي سيصل للبلاد في الفترة القادمة لمواصلة المحادثات بغرض تحديد المشروعات حسب أولويات الحكومة ووفق نافذة التمويل المتاحة.

من جانبه أكد عثمان دايون المدير القطري للبنك الدولي أن السودان محل إهتمام دولي كبير وأنهم سيعملون مع كافة الأطراف بالسودان لتجاوز المعيقات والإستفادة من الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة الانتقالية مؤخراً وذلك بغية الوصول إلى رؤية واضحة وتسهيل مهمة مؤسسة التنمية الدولية (IDA).

وأشار عثمان إلى أن هنالك عدة مؤسسات أخرى ستساهم في هذا البرنامج مثل الهيئة الدولية للتمويل ووكالة الاستثمار متعددة الأطراف.

وأشار إلى أن هنالك محورين أساسيين للعمل هما إلتزام السودان للعمل مع المجتمع الدولي، والتزامه للعمل مع المجتمع المحلي، وذلك بهدف دعم الاقتصاد الكلي ومعالجة أثر الإصلاحات الاقتصادية في ظل جائحة كورونا.