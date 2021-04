سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء

يشهد سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني، استقراراً نسبياً في السوق السوداء في تعاملات اليوم الأربعاء، بحسب حديث أحد التجار لـ”أخبار سوق عكاظ”.

حيث استقر سعر صرف العملة الخضراء “الدولار” عند 384 جنيهاً في السوق الموازي، مقابل 380.8713 جنيهاً في البنك المركزي.

في حين بلغ سعر صرف الدولار بحسب بنك السودان المركزي 380.7527 جنيهاً.

أما الريال السعودي فقد بلغ سعر صرفه 102 جنيه سوداني في السوق الموازي، مقابل 101.5259 جنيها.

فيما بلغ سعر صرف الدرهم في الموازي 104 جنيهاً، مقارنة بـ 103.6682 جنيهاً.

وفي السياق طبقت الحكومة السودانية عن طريق هيئة الجمارك، زيادةً جديدةً على سعر الدولار الجمركي بنسبة زيادة بلغت 40% من السعر السابق.

هذا وقد أصبح سعر الدولار الجمركي 28 جنيهاً بدلاً من 20 جنيهاً، وفقاً لما أورد “الصيحة”.

وبدوره أوضح مدير السياسات بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وائل فهمي، أن زيادة سعر الدولار الجمركي يرجع إلى سياسات صندوق النقد الدولي.

وقال مدير السياسات بوزارة المالية، إنّ تلك السياسات تشمل التعاملات البنكية وامتيازات الأدوية وغيرها مع السوق الموازي، وفقاً لصحيفة “الحداثة”.

مقراً من خلال حديثه بأن هذه الزيادة سيترتب عليها آثار سلبية تتمثل في زيادة أسعار رسوم الجمارك لجميع الواردات.

وأشار فهمي أن ذلك سيؤثر وسينعكس على الأسعار في الداخل، الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة الطلب على الدولار مما سيزيد سعره على حد تعبيره.

منوهاً إلى أن تلافي ذلك يمكن من خلال وضع استراتيجيات تغذي خزانة الدولة بالعملات الأجنبية من معونات وقروض تغني الخزينة عن طلب الدولار من السوق الموازية.

وفي سياق متصل، أعلن بنك المال المتحد في السودان، الاثنين، انه تم قبول طلبه لإستخدام انظمة الفيزا كارد كأول بطاقة فيزا مصرفية صادرة من السودان عن بنك «المال المتحد».

ومن جانبة، أكد الرئيس التنفيذي في بنك المال المتحد، يوسف التني، أن تفعيل خدمة الفيزا كارد، مؤكدا أن ذلك يعني عودة السودان للاقتصاد العالمي.

وصرح مدير البنك خلال المنتدى التعريفي الذي نظمه البنك أن :” بعض الدول الخارجية لها تحفظات على التعامل مع السودان ومنتجاته”.

وتابع:” هناك بعض الدول لا زالت رافضة لمنتجات السودان بسبب تحفظاتها رغم صدور القرارات الأخيرة بفك الحظر عن التعاملات المصرفية”.

ولفت التني إلي أن :”هناك ۳۹ بنكا يمكنه إصدار بطاقات فيزا كارد لكن حتى الآن لم تتقدم سوى ستة بنوك فقط بطلباتها”.

The post سعر صرف الدولار مقابل الجنيه السوداني في السوق السوداء appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ