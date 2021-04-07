مريم الصادق المهدي لاثيوبيا مصالح كثيرة في السودان يجب الحفاظ عليها

أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية ان إثيوبيا أبدت تعنتا غير مقبول في مفاوضات سد النهضة وان قرارها بالملء التاني لسد النهضة مخالف للقانون الدولي.

واستنكرت وزيرة الخارجية مريم الصادق في تصريح تابعه المرايل هذا الموقف من إثيوبيا تجاه السودان الذي ساند بناء السد منذ البداية اضافة الى ايوائها لعشرات الآلاف من اللاجئين في عدد من المعسكرات بشرق البلاد.

وأشارت وزيرة الخارجية مريم الصادق الى التعدي الاثيوبي على الحدود الشرقية، ونوهت إلى ان هنالك مصالح كبيرة لاثيوبيا في السودان لابد أن تعمل للمحافظة عليها.

وأعلنت وزيرة الخارجية مريم الصادق ان السودان قد طالب الأمم المتحدة بتبديل الجنود الإثيوبيين الموجودين ببعثة اليونسفا في منطقة ابيي السودانية بجنود آخرين

لانه ليس من المعقول ان تكون هنالك قوات إثيوبية في العمق الاستراتيجي السوداني في وقت تحشد فيه القوات الإثيوبية على حدود السودان الشرقية.

واكدت ان توتر العلاقات مع إثيوبيا لن يمس اللاجئين الاثيوبيين في السودان الذين سيجدون الترحاب والمعاملة الكريمة دائما.

المباحثات

اختتمت الامس في العاصمة الكنغولية كينشاسا جولة مباحثات حول سد النهضة الاثيوبي دون احراز اي تقدم بسبب التعنت الاثيوبي.

رفضت اثيوبيا باصرار كل الخيارات البديلة والحلول الوسطى التي تقدم بها السودان لمنح دور للشركاء الدوليين ممثلين في الامم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوربي والولايات المتحدة الامريكية في تسهيل التفاوض

والتوسط بين الاطراف الثلاث واصرت على مواصلة التفاوض بنفس النهج القديم الذي تم تجريبه منذ يونيو 2020 دون جدوى والا يتابع المفاوضات سوى مراقبين يكتفون بالاستماع ولا يحق لهم التقدم بأي فكرة او مقترح لمساعدة المتفاوضين.

طرح السودان مقترح الوساطة الرباعية بعد ثلاثة أشهر من توقف المفاوضات لتعزيز منهجية التفاوض التي لم تحرز أي نجاح خلال دورة الاتحاد الافريقي السابقة.

واكد السودان خلال الاجتماع على خطورة الاجراءات الاحادية الجانب خاصة بعد تجربة الملء الاول في يوليو الماضي التي الحقت اضرارا فادحة بالسودان تمثلت في شح مياه الرى والشرب حتى في العاصمة الخرطوم

عندما احتجزت اثيوبيا 3.5 مليار متر مكعب من المياه خلال اسبوع واحد فقط دون اخطار السودان مسبقا في حين انه من المتوقع تخزين 13.5 مليار هذا العام حسب الخطط المعلنة من الجانب الاثيوبي

وشدد السودان على ان هذا مهدد حقيقي لا يمكن قبوله هذا التعنت الاثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية امنه ومواطنيه بما يكلفه له القانون الدولي