ليبيا نيوز

رئيسا وزراء اليونان وإيطاليا يلتقيان في طرابلس ويبحثان جهود التسوية للأزمة الليبية

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

طرابلس 7 أبريل 2021 (وال) -التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ، يوم أمس الثلاثاء، في طرابلس، نظيره الإيطالي ماريو دراغي وبحث معه الوضع في ليبيا.

وأوردت وكالة أنباء أثينا المقدونية، أن ميتسوتاكيس ودراغي، تبادلا الآراء حول الوضع في ليبيا و”ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للجهود الرامية إلى إعادة التنظيم وإرساء الاستقرار، وإجراء انتخابات في موعدها”.

وكان قد وصل كل من رئيس الوزراء اليوناني ونظيره الإيطالي إلى العاصمة الإيطالية أمس الثلاثاء بفارق عدة ساعات، وهما من الزعماء الأوروبيين الأوائل الذين يزورون ليبيا في الفترة الأخيرة._وال طرابلس) س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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