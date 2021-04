ريال مدريد يتفوق على ليفربول وفوز بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

انتهى اللقاء الذي جمع ريال مدريد مع ليفربول بفوز النادي الإسباني بثلاثة أهداف لهدف في ذهاب الدور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا .

شهد الشوط الأول من المباراة تقدم للنادي الملكي بهدفين نظيفين ،الأول عن طريق النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور في الدقيقة 27، والثاني حمل توقيع ماركو أسينسيو عند الدقيقة 36 .

وخلال الشوط الثاني ، تألق المصري محمد صلاح وقلص الفارق لصالح ليفربول عند الدقيقة 55 ،ليعود فينسيوس ليسجل ثاني أهدافه في المباراة وثالث أهداف اللوس بلانكوس عند الدقيقة 65 ، وفقأ لما ذكر bein sports .

وفي سياق أخر أكد تقرير صحفي إسباني أن النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند، حدد وجهته في الموسم المقبل وتألق هالاند بشكل لافت للنظر هذا الموسم مع دورتموند، وأصبح هدفًا لعمالقة أوروبا في الصيف المقبل.

وبحسب برنامج “الشيرنجيتو” الإسباني الشهير، فإن هالاند يرغب في الانتقال لريال مدريد في يونيو المقبل، حسبما أوضح (كووورة العربي).

ومن المعروف، أن عقد اللاعب يحتوي على شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، لكن لن يتم تفعيله قبل صيف 2022 وبالتالي، إذا أراد ريال مدريد تحقيق رغبة هالاند وحسم الصفقة هذا الصيف، فعليه أن يلبي طلبات دورتموند.

ويرتبط فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، بعلاقة وطيدة مع مسؤولي دورتموند، وهو ما قد يسهل من حسم الصفقة ورغم الأزمة المالية التي تمر بها أندية العالم، إلا أن ريال مدريد يطمح للتعاقد مع إرلينج هالاند مهاجم بوروسيا دورتموند وكيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان دفعة واحدة.

ريال لم ينفق على ضم لاعبين جدد طوال هذا الموسم، بسبب أزمة كورونا وغياب الجماهير عن الملاعب طوال الفترة الماضية ولذلك قرر فلورنتينو بيريز رئيس النادي الإسباني، الدخول بكامل قوته في الميركاتو القادم لتعزيز فريق المدرب زين الدين زيدان وضم الثنائي هالاند ومبابي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الفرنسي يفضل الانتظار حتى نهاية الموسم لمعرفة قرار مبابي، وإذا لم يجدد سيضطر لبيعه في حالة وصول العرض المناسب ،وأما بالنسبة لهالاند فالأمور تعتبر أكثر تعقيدًا، بوجود منافسة شرسة من عمالقة أوروبا على ضمه، وارتباطه بعقد مع دورتموند حتى 2024.

