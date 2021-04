السودان.. عبد الفتاح البرهان يتوجه إلى قطر تلبية لدعوة أميرها

توجه عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، صباح اليوم الأربعاء الى العاصمة القطرية الدوحة في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثانى.

ويرافق الفريق عبد الفتاح البرهان في زيارتة الدوحة كلا من رئيس مجلس السيادة خلال الزيارة وزير المالية كل من دكتور جبريل إبراهيم ووزير الخارجية دكتورة مريم الصادق المهدي ووزير الدفاع اللواء ركن يس إبراهيم يس.

وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق ركن مهندس ابراهيم جابر والقائم بأعمال السفارة القطرية بالخرطوم السفير طلال العنزي وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة، وفقا لما ذكر في موقع أخبار السودان.

وفي سياق اخر، قال مجلس السيادة في السودان، إن رئيسه، تلقى دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة تركيا.

وبحسب تصريح صحفي صدر الجمعة فإن البرهان أجرى اتصالا هاتفيا مع الرئيس أردوغان، ناقشا فيه مسيرة العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي، حسبما أفاد موقع (سودان تربيون).

وأضاف “تلقى البرهان دعوة من أردوغان لزيارة تركيا”.

وأكد الرئيس التركي، حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع السودان، خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وفق البيان.

وكانت دائرة الاتصال بالرئاسة التركية أوردت أن أردوغان، بحث مع البرهان العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية.

وفي 9 ديسمبر الماضي أكدت تركيا والسودان على أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومذكرات التفاهم وآليات التعاون المشترك.

كما شهدت العلاقات بين البلدين حراكا واسعا منذ زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السودان في ديسمبر 2017 حيث وقع البلدان 22 اتفاقية ومذكرة تفاهم في مجالات عديدة.

وخواتيم شهر فبراير الماضي، أجرى السفير التركي بالخرطوم عرفان نذير أوغلو، زيارة إلى ابنة سلطان الفور وآخر السلاطين في دارفور السلطان علي دينار

وكتبت السفارة التركية على صفحتها الرسمية عبر صفحتيها في موقع فيسبوك وموقع تويتر، أن عرفان نذير أوغلو سفير تركيا بالخرطوم، زار “حرم” ابنة سلطان الفور “الشهيد علي دينار”.

وقالت السفارة “ابنة السلطان علي دينار كان عمرها عامًا واحدًا عندما استشهد والدها البطل عام 1916”، وفقًا لموقع (الجزيرة مباشر).

