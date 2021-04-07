في أول محطاته الخليجية…عبدالحميد الدبيبة يصل إلى دولة الكويت

الكويت 7 أبريل 2021 (وال) -وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة إلى دولة الكويت، في أول زيارة لها.

وكان في استقباله رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ خالد الحمد الصباح، في قصر بيان في العاصمة الكويتية، وبحضور كبار المسؤولين الكويتيين، بينهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل، بالإضافة إلى محافظ العاصمة وكبار قادة الجيش والشرطة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية “كونا”

وأعلن الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة، ن في مؤتمر صحفي، أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، سيقوم بجولة لعدد من دول الخليج العربي، وأن هذه العلاقة تأتي في إطار مساعي رئيس الحكومة لتوحيد الموقف الخليجي، فيما يتعلق بالملف الليبي وتعزيز العلاقة بين كافة الدول الخليجية على أساس الاحترام المتبادل”. (وال الكويت) س خ.

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