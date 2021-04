الصحة المصرية: 778 إصابة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس

كشفت وزارة الصحة المصرية في تقريرها الوبائي اليومي عن تسجيل 43 حالة وفاة 778 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة الماضية .

حيث قال خالد مجاهد ،المتحدث الرسمي باسم الوزارة في تقريره الوبائي اليومي أنه “تم تسجيل 43 حالة وفاة بين المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 12253 ″.

كما أشار إلى أنه ” تم تسجيل 778 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ليصل عدد الحالات المؤكد إصابتها منذ بدء الجائحة 206510 إصابة ، وفقاً لما ذكرت قناة المملكة .

ومن جهة أخرى كانت قد تسلمت وزارة الصحة المصرية ، مساء الخميس الماضي ، 854400 جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد تم شحنها عن طريق منظومة كوفاكس.

حيث قالت وزيرة الصحة والسكان المصرية، هالة الزايد ،في بيان إن “هذه الدفعة هي أول شحنة من لقاحات فيروس كورونا المستجد التي تصل إلى مصر ضمن اتفاقية كوفاكس بالتعاون مع الاتحاد الدولي للأمصال واللقاحات، والتي تتضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها تباعا” .

كما وجهت زايد الشكر لمنظمة الصحة العالمية ومنظمة يونيسف لدعمهم الدائم لمصر في خطتها للتصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد، وفقاً لوكالة سبوتنيك .

هذا وقد أعلن مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري ،،عن الموعد المتوقع لوصول 40 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا إلى الأراضي المصرية .

حيث نشرت صفحة رئاسة الوزراء عبر فيسبوك تصريح مدبولي الذي كشف فيه عن اقتراب موعد وصول جرعات اللقاح المخصصة لمصر ، وفقاً لسبوتنيك .

و أكد مدبولي أن ” الحكومة المصرية تعاقدت مع إحدى الجهات التابعة لمنظمة الصحة العالمية على توريد 40 مليون جرعة بشكل متتالٍ خلال الأسابيع القادمة .

و بيّن أن إجمالي اللقاحات التي استلمتها وزارة الصحة وصل إلى حوالي 1.6 مليون جرعة ، و من المتوقع وصول 400 ألف جرعة خلال اليومين القادمين .

كما أشار إلى أن مصر ، من الناحية الطبية و الصحية ، مكتفية حاليا لكل المستلزمات الطبية والأدوية بين شهرين إلى 3 سنوات.

و جاء ذلك خلال كلمته د.مدبولي في افتتاح مدينة الدواء في الخانكة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: والتي اكد فيها إن هناك توجيه رئاسي بأن تكون الفترة من 6 أشهر بدلا من شهرين، مضيفا أن السلطات تسعى لتصنيع كل المستلزمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا محليا، ماعدا مستحضر واحد.

