الحسكة .. مقتل و إصابة 12 جندي تركي في انفجارات متفرقة

أكدت بعض المصادر المطلعة في مدينة الحسكة السورية ( شمال شرق ) مقتل و إصابة حوالي 12 جندي تابعين للقوات التركية في إنفجارات متتالية .

حيث أشرات مصدر حكومي إلى أن “ثلاثة انفجارات هزت ظهر الثلاثاء ريف مدينة رأس العين المحتلة شمال غربي محافظة الحسكة، ناتجة عن انفجار عدد من الألغام الأرضية بمجموعة من جنود الجيش التركي ومسلحي المجموعات الإرهابية التابعة لهم” .

و أشار إلى أن ” الانفجارات وقعت في المنطقة الواقعة بين قرية الريحانية ومزرعة الرياض بالقرب من الطريق الدولي M4 بريف رأس العين المحتلة” .، وفقاً لسبوتنيك .

مع معلومات مؤكدة أنها أسفرت عن مقتل عدد من جنود الاحتلال التركي وإصابة آخرين لم يعرف عددهم بعد، ليقوم الجيش التركي بفرض طوق عسكري على المنطقة .

و منذ أيام اندلعت اشتباكات مسلحة بين فصائل موالية لتركيا في مدينة رأس العين بمحافظة الحسكة شمال شرق سوريا، أدت الى وقوع عدد من الجرحى في صفوف المسلحين.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء “سانا” أن اقتتالاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة دار بين مجموعات من إرهابيي ما يسمى “السلطان مراد” المدعومة من قوات الاحتلال التركي في مدينة رأس العين بريف الحسكة ما أدى إلى إصابة عدد من الإرهابيين.

من جانبه ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أنه وثق ، إصابة 3 عناصر من الفصائل الموالية لتركيا في اشتباكات بالأسلحة الرشاشة، بين مجموعتين من فرقة السلطان مراد في مدينة رأس العين بريف الحسكة، ووفقًا لمصادر المرصد السوري فإن الاشتباكات نتيجة تعاطيهم حبوب مخدرة، دون ورود معلومات واضحة عن أسباب الاشتباكات حتى الآن.

ولفتت المصادر إلى أن الاشتباكات تسببت بحالة من الخوف والهلع بين الأهالي و المواطنين في المدينة والذين اضطروا لترك أعمالهم والاختباء في منازلهم لفترة طويلة.

