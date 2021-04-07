هيئة الدفاع عن المخلوع: المحكمة ترفض (99%) من طلباتنا

رفض أحمد علي، قاضى المحكمة الخاصة بمحاكمة إنقلاب “1989“، طلبا قدمته هيئة دفاع المتهمين باتخاذ إجراءات قانونية ضد عضو بهيئة الاتهام.

وأوضح عضو هيئة الدفاع، هاشم أبوبكر الجعلي، أنهم لم يستغربوا من رفض المحكمة للطلب، بحسب “السوداني“.

مضيفاً أن الرفض لم يكن لأن طلبهم خال من الأسباب الموضوعية، موضحاً أن مصير 99%، من الطلبات التي قدمها للمحكمة قُوبلت بالرفض.

لافتاً إلى أن هيئة الدفاع تضم محامين يمارسون المهنة لسنوات طويلة، لكن رغم ذلك لم يستطيعوا أن يقدموا ما يقنعها.

يذكر أن المحكمة رفضت طلباً مقدماً من عضو هيئة الدفاع، محمد الحسن الأمين، التمس من خلاله تعليق الجلسات بسبب الموجة الثالثة لفيروس كورونا.

وفي سياق آخر، أفادت مصادر في السودان، عن ارتفاع وفيات الأطباء بسبب فيروس كورونا في موجتها الثالثة.

هذا وقد بلغ عدد وفيات الأطباء جراء كورونا في السودان إلى “11” طبيباً خلال أسبوع واحد، بحسب ما أورد “الراكوبة نيوز”.

ووفقاً لمصادر طبية، فقد توفى استشاري الباطنية والجهاز الهضمي، بابكر عبد المحمود العربي، بمركز عزل مستشفى رويال كير بالخرطوم.

كما توفى شقيقه مجذوب، بمستشفى فضيل، إلى جانب وفاة الدكتورة السودانية منار حسن عثمان، بدولة قطر الشقيقة.

وأوضح مصدر طبي أن الوفيات وسط الأطباء تتزايد بصورة كبيرة بسبب كورونا، وبسبب انعدام الأكسجين.

وفي سياق متصل، حذرت لجنة طوارئ كورونا بولاية الجزيرة عقب اجتماعها صباح الأحد، من الارتفاع المستمر في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بشكل مخيف في الولاية.

وحضر اجتماع لجنة طوارئ كورونا بولاية الجزيرة كل من رئاسة د. عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة و الدكتور أحمد المصطفى شيخ إدريس المدير العام لوزارة الصحة.

وتناول الاجتماع مخرجات الموقف الصحي الراهن في الولاية عقب تسجيل 1332 حالة إصابة موجبة في الفترة من 22 أكتوبر 2020م حتى يوم 3 أبريل الجاري و288 حالة وفاة.

وبحث الاجتماع عدد الحالات خلال الأسبوع المنصرم والذي سجل 150، فضلاً عن بحثه التحديات التي تواجه التصدي لجائحة كورونا المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي وتوفير الوقود والاكسجين.

من جانبه، طالب والي الولاية بتوفير خط ساخن لمراكز العزل وزيادة الدعم المخصص لكورونا.

كما ووجه الوالي المواطنين بضرورة الالتزام بالموجهات الصحية التي تعلنها وزارة الصحة الاتحادية والولائية للحد من الإصابة بفايروس كورونا والإقبال على التطعيم للفئات العمرية فوق 60 عاماً، وفقا لموقع سونا.

The post هيئة الدفاع عن المخلوع: المحكمة ترفض (99%) من طلباتنا appeared first on Souk Ukkaz News.

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