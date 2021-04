السودان.. إرتفاع حصيلة الإصابات اليومية بكورونا في ولاية الشمالية

سجلت وزارة الصحة في ولاية الشمالية، سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا، حيث سجلت خمس حالات منها بمحلية دنقلا وحالتين بمحلية حلفا دون تسجيل أي حالات تعافي أو وفاة.

وبحسب تقرير وزارة الصحة في ولاية الشمالية عن وجود (43) حالة نشطة بالعزل المنزلي وثلاث حالات بمركز العزل الرئيسي بدنقلا وحالتين بمركز العزل بمحلية حلفا.

ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في ولاية الشمالية منذ بداية الجائحة إلى (733) حالة إصابة متضمنة (567) حالة تعافي و(119) حالة وفاة.

هذا وقد كشفت رابطة الأطباء الاشتراكيين “راش”، عن أن مرافقو مرضى كورونا في السودان يضطرون لشراء أدوية كورونا من السوق الأسود.

كما اشتكت “راش” من حجم التدهور في بيئة العمل داخل مراكز العزل، فضلاً عن عدم توفر الأكسجين، إلى جانب النقص الحاد في الأدوية، وفقاً لـ“الراكوبة نيوز”.

هذا وقد لفتت رابطة الأطباء الاشتراكيين إلى أنهم سيكشفون فصل من فصول تمكين الجبهة الإسلامية في الصحة بالأسماء والمستندات في الأيام المقبلة، بغرض تكوين جبهة شعبية واسعة من قوى الثورة للضغط على السلطة الانتقالية.

في السياق ذاته أشارت “راش” إلى ارتفاع أسعار أدوية كورونا بشكل كبير بعد تخفيض قيمة الجنيه السوداني.

مشيرة إلى أن سعر الكلاكسين في الإمدادات الطبية من 800 إلى 1500 جنيه للحقنة الواحدة.

وأوضحت الرابطة إلى أن إنعدام الكلاكسين أدى إلى ظهور نشاط السوق الأسود، ليرتفع سعر الكلاكسين إلى 2000 جنيه، وفي بعض الصيدليات وصل سعره إلى 6000 جنيه.

وفي منتصف مارس المنصرم، أعلنت الصحة المصرية التزامها بمد السودان بالأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة.

ومن جهته كشف وزير الصحة في السودان، عمر النجيب، عن الاتفاق الذي تم مع وزارة الصحة المصرية، على إقامة شراكة إستراتيجية بين البلدين لتوطين صناعة الدواءفي السودان، بحسب موقع “النيلين”.

كما قال الوزير السوداني أنه التقى بوزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، واتفقا على التعاون حول إدارة النظام الصحي، فضلاً عن تكوين لجنة مشتركة.

ومن جانبها التزمت الوزيرة المصرية بمد السودانبالأدوية المنقذة للحياة والأمراض المزمنة.

مشيرة لموافقة الصحة المصرية على عدد 10 منح للأطباء السودانيين لنيل الزمالة المصرية.

