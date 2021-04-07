السعودية تعلن رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان

الرياض 7 أبريل 2021 (وال) -أعلنت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين، رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد الحرام خلال شهر رمضان المقبل، إلى (50) ألف معتمر، و(100 ) ألف مصل يوميا.

وكانت وزارة الحج والعمرة أعلنت الاثنين الماضي، اقتصار منح تصاريح العمرة وزيارة الحرمين الشريفين بدءاً من مطلع شهر رمضان على الأشخاص المحصنين، ويشمل ذلك الحاصلين على جرعتين من اللقاح، ومن أمضى (14) يوما بعد الجرعة الأولى، والمتعافين من الإصابة بالفيروس، مشددة على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الصادرة من الجهات المختصة.(وال الرياض) س خ.

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