الخارجية العراقية نهتم بالحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة︎

كشف وزير الخارجية العراقية، فؤاد حسين، صباح اليوم الأربعاء، عن إهتمام حكومته بالحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الأمريكية.



حيث قال وزير الخارجية العراقي في بيان صحفي: ” أن الحوار الاستراتيجي مع واشنطن في المرحلة الثالثة منه، وهو يحظى باهتمام الحكومة العراقية”.

وأردف الوزير: “نتطلع من خلال الحوار إلى تعزيز العلاقات ذات الاهتمام المشترك على كافة الصعد بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية”.

ومن المفترض أن يبدأ الحوار اليوم الأربعاء، وذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الأمريكية سابقاً أن الجولة القادمة من الحوار الاستراتيجي العراقي – الأمريكي ستجري يوم 7 أبريل الجاري، بحسب ماذكر في موقع روسيا اليوم.

وفي سياق آخر ، ضبطت هيئة النزاهة العراقية، أمس الثلاثاء، 169 معاملة غير قانونية بقيمة حوالي مليار دينار لشركات تقوم بالإقراض بصورة مخالفة للقانون.

ونشرت وكالة الانباء العراقية بيانا عن هيئة النزاهة، جاء فيه: أنَّ “فريق عملٍ تابعٍ لمكتب تحقيق الهيئة في محافظة المثنى، وبعد تلقّيه إخباراً عن وجود شركاتٍ أهليَّةٍ لمنح القروض للمواطنين والمُتقاعدين والمُوظَّفين خلافاً للقانون، انتقل لمقرّ تلك الشركات، حيث تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ وحاسبتين (نوع لابتوب) و(٣) أختامٍ باسم إحدى الشركات المُتورِّطة في القضيَّة”، مُضيفةً أنَّ “من بين المضبوطات (١٦٩) معاملة اقتراضٍ مع المُستمسكات الأصليَّة والبطاقة الذكيَّة الأصليَّـة للمُقترضين تتجاوز قيمة القروض فيها (800,000,000) مليون دينار”.

وتابعت مُوضحةً أنَّ “العمليَّة تمَّت بالتعاون مع الفريق الميدانيِّ لوزارة الماليَّة، إذ تمَّ التنسيق وجمع المعلومات لأكثر من شهرٍ وتوحيد تقرير الفريق الميدانيّ مع الإخبار، لافتةً أنَّ “التحقيقات الأوليَّة كشفت أنَّ الشركات غير مُسجَّلةٍ في دائرة تسجيل الشركات ولا يُوجّدُ لها تحاسبٌ ضريبيٌّ”.

واوضحت انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والأوراق التحقيقيَّة وجميع المضبوطات، على قاضي التحقيق المُختصِّ، الذي قرَّر توقيف المُتَّهم على ذمَّة التحقيق”.

وفي سياق مشابه، ضبطت هيئة النزاهة العراقية في فبراير الماضي، حالات تزوير واختلاس قام بها موظفون في شركة التأمين الوطنية في معبر المنذرية الحدودي بمحافظة ديالى.

وحول ما جرى أصدرت دائرة التحقيقات في الهيئة بيانا، جاء فيه: “أن دائرة التحقيقات في الهيئة وفي معرض حديثها عن عمليَّة الضبط، أفادت بقيام فريق عمل مكتب تحقيق ديالى التابع للهيئة الذي انتقل إلى منفذ المُنذريَّة الحدوديِّ، بضبط الأوليَّات الخاصَّة بقيام بعض مُوظَّفي شركة التأمين الوطنية في المنفذ بتزوير وصولاتٍ وهميَّةٍ؛ بغية اختلاس مبالغ الوصولات التي يتمُّ قطعها من قبلهم للعجلات الداخلة إلى الأراضي العراقيَّة”.بحسب واع

