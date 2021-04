شيماء سيف تنشر رسالة غامضة تثير بها الجدل وتكهنات بطلاقها

نشرت الفنانة المصرية، شيماء سيف، على مواقع التواصل الاجتماعى، رسالة غامضة من خلال ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام، كتبت فيها: “كل شىء نصيب.. الحمد لله على كل حال”.

حيث أثارت رسالة شيماء سيف، الجدل وفضول جمهورها، حيث تساءل الكثيرون إذا كانت قد انفصلت عن زوجها المنتج محمد كارتر.

الجدير بالذكر، أن الفنانة كانت قد شاركت في مسلسل “في بيتنا روبوت”، المكون من 18 حلقة، وظهرت بشخصية روبوت يُدعى زومبا، وحققت به نجاحًا كبيرًا.

وفي وقت سابق، وجه جمهور الممثلة الكوميدية المصرية ​شيماء سيف​ اتهامات لها، بالتهكم من المغني ​تامر حسني​ وزوجته مصممة الأزياء المغربية ​بسمة بوسيل​.

جاءت تلك الاتهامات بعد أن نشرت الفنانة شيماء سيف على “انستغرام“، صورة للراقصة المصرية فيفي عبده، وعلقت عليها قائلة:”قومي يا بت سبي له البيت واطلبي الطلاق عشان يقولك بحبك يا متهوره”.

وعقب اتهام شيماء سيف بالسخرية من الزوجين، أوضحت بقولها: “ده مش تجريح خالص بالعكس، انا بحب تامر جدا وبحب بسمة جدا واتبسطت وفرحتلهم انهم رجعو”.

وأضافت: “وعشان عجبني رد تامر الرومانسي كتبت البوست ده قال يعني لما هقول كده جوزي هيدلعني زي ما تامر دلع بسمة ويقولي بحبك يا متهوره وهاذا المقصود، ربنا يفرحهم ويسعدهم ويحفظهم لولادهم وتحياتي للشعب المغربي الغالي”.

بسمة بوسيل تنهي خلافها مع تامر حسني

اعتذرت بسمة بوسيل لزوجها النجم تامر حسني بعد الأزمة التي مر بها الثنائي خلال اليومين الماضيين، حيث علقت بسمة من خلال “ستوري” حسابها على إنستجرام قائلة: “فعلا اتهورت بس علشان بحبك.. آسفة”.

جاء ذلك عقب نشر الفنان تامر حسنى عبر حسابه بموقع إنستجرام منشور لزوجته قال فيه: “بسمة حببتي للأسف إنتي مفكرتيش كويس وسلمتى ودنك لشر السوشيال ميديا عشان كان تعليق كلامهم فارغ، نسوكي إنك عرفتيني وأنا مشهور ودي طبيعة شغلي اللي عرفتيني عليها وحبتيني بيها”.

وتابع حسني:” إزاي وصلوكي للزعل والبعد فترة.. المهم أنا مش هزعل منك ولا يرضيني زعلك إنتي حبيبتي وأم ولادي.. أنا ضهرك وسندك مهما حصل، بس اللى عايز أقوله لعل نكون سبب خير في توعية ناس كتير”.

