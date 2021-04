الفاشينيستا روان بن حسين تعتذر لطليقها وإبنتها علي الهواء مباشرة︎

إعتذرت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، لطليقها وإبنتها لأول مرة علي الهواء، مشيرة إلى أنها مع الوقت رأت أنها أخطأت في حقه.

ووقالت روان بن حسين:” أنا غلطت، أنا أهلي ربوني وعلموني اللي يغلط يعتذر ويعترف بغلطه واعترف اني كان المفروض اطلع واتكلم عن ابو بنتي بها الطريقة”.

وأضافت روان بن حسين:”أنا تغيرت منذ وقت طلاقي حتي الأن للأنضج كل إنسان يمر بظروف صعبة يخرجوا أقوى، أنا أعاني نفسياً أكيد ولكن لا بأس بذلك”.

وأضافت بن حسين :”لن أقول اليوم اني ضحية، أنا ضحية نفسي وأنا غلطت بحق نفسي، أني ضليت في علاقة أظن فيها أن من يجرحك سيداويك أنا حرقت نفسي بنفسي وأنا اعترف أنا غلطانة”.

وتابعت حديثها قائلة :”عندما قابلت زوجي كنت طفلة وأكيد أنا أحاول أرجع ثقتي بنفسي عندما تخرج من علاقة مع شخص تحبه جداً تخسر ثقتك في نفسك وتلوم نفسك”.

كما أكدت الفانشينيستا الكويتية، أن زواجها لم ينجح بسبب النصيب، و أنها كلما رأت ابنتها تكبر أمامها تشعر بالنضج أكثر مما سبق، وفقاً لما ذكر في موقع ليالينا.

الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد تتزوج رجل الأعمال الثري عبداللطيف الصراف

عبرت الفاشينيستا الكويتية فوز الفهد، عن سعادتها بزواجها من رجل الأعمال الكويتي عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف كما ذكرت سي ان ان عربية.

ونشرت فوز الفهد صورة من حفل الزفاف جمعتها بزوجها رجل الأعمال الكويتي عبر حسابها على إنستغرام، وقالت معلقة: ”17 مارس 2020 اليوم الذي جعلتني فيه أسعد امرأة في العالم“.

وتفاعل العديد من النجوم والفاشينيستات مع منشور فوز الفهد معربين عن سعادتهم بحفل زفافها وشاركوا فرحتها بكلمات التهاني والمباركات.

وأكدت الفهد أنها نظمت حفل زفاف صغير وعائلي تنفيذاً لتوجيهات الدولة بشأن فيروس كورونا، داعيةً إلى خلاص البلاد من هذا الوباء، فيما أشارت إلى أنها ستنشر مقاطع فيديو كاملة لحفل الزفاف لمشاركة جمهورها فيما بعد.

ولم تكشف الفاشينيستا الكويتية بشكل رسمي عن هوية زوجها، إلا أن المغردين ومتتبعي مواقع التواصل الاجتماعي كشفوا أن الزوج هو رجل الأعمال الكويتي الثري عبداللطيف أحمد عبداللطيف الصراف، حفيد الملياردير الكويتي عبداللطيف الصراف.

