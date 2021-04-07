ليبيا نيوز

مستجدات الوضع الوبائي في العالم.. 4 ملايين إصابة في أسبوع

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

 

 

 

جنيف 7 أبريل 2021 (وال) -أفادت منظمة الصحة العالمية بتسجيل أكثر من (4) ملايين حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في العالم، خلال الفترة من ( 29 مارس إلى 4 أبريل ).

وأوضحت بيانات المنظمة الدولية النختصة أن معدل الإصابة تبعا لذلك، زاد بنسبة ( 5% ) مقارنة بفترة الأيام السبعة السابقة.

ورصدت البيانات ارتفاع حالات الإصابة بـ”كوفيد – 19″عالميا للأسبوع السادس على التوالي.

وكان قد توفى في الأسبوع الماضي بمضاعفات الإصابة بعدوى كورونا ( 71 ) ألف شخص، وهو ما يزيد بنسبة ( 11% )عن الأسبوع السابق.

وحصلت زيادة ملحوظة بشكل خاص في معدلات الإصابة خلال أسبوع في جنوب شرق آسيا بنسبة ( 36% )، وفي منطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة ( 25% )، وشرق المتوسط بنسبة (10%).

وفي أوروبا أصيب أكثر من ( 1.6 ) مليون شخص في سبعة أيام، وتوفي أكثر من ( 24 ) ألفا، وسجلت في الأمريكتين أكثر من ( 1.3 ) مليون إصابة جديدة وأكثر من ( 37 ) ألف حالة وفاة، فيما حدّد  الأطباء في جنوب شرق آسيا، أكثر من ( 592 ) ألف مصاب، وتوفي أكثر من ( 4) آلاف شخص.

وبحسب النشرة الوبائية لمنظمة الصحة العالمية، في الفترة من 29 مارس إلى 4 أبريل، تم تسجيل ( 4.038.292 ) مصابا، و (71355) حالة وفاة في العالم، وسُجل حتى 4 أبريل ما مجموعه ( 130.459.184 ) إصابة و ( 2.842.325 ) حالة وفاة بين المرضى.( وال جنيف) س خ.

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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