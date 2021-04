تمكن جهاز مكافحة الإرهاب العراقي من قتل 60 عنصرًا في تنظيم داعش الإرهابي إثر قصف جوي ضمن سلسلة جبال حمرين .

ووفقاً لوكالة الأناضول قال متحدث القائد العام للقوات المسلحة يحيى رسول ، في بيان إن” قوات جهاز مكافحة الإرهاب ، زودت الطائرات المقاتلة العراقية بمخابئ عناصر “داعش” في سلسلة جبال حمرين التي تمتد بين محافظات صلاح الدين وكركوك (شمال) وديالى (شرق)” .

كما أضاف أن” الطائرات العراقية قصفت مواقع ومخابئ التنظيم في المنطقة الجبلية بتاريخ 25 مارس/آذار الماضي، ودمرتها بشكل كامل، واليوم نؤكد بأن هذا القصف أسفر عن مقتل 60 إرهابيا من بقايا عصابات داعش”.

وأردف أن” قوات جهاز مكافحة الإرهاب تتبعت عناصر التنظيم الإرهابي الفارين من جبال قره جوخ (بمحافظة نينوى/شمال) دون أن تقوم باستهدافهم لحين اكتشفت مخابئهم في سلسلة جبال حمرين” .

وفي وقت سابق كان قد صدر بيان عن مديرية الاستخبارات العسكرية في الجيش العراقي تضمّن إحباط مخطط لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، ويستهدف المخطط تنفيذ هجوم إرهابي في نقاط تتبع لمدينة القائم على الحدود مع سوريا في شهر رمضان المبارك .

ليشير بيان مديرية الاستخبارات إلى الحصول على معلومات دقيقة تشير لتوجه عناصر من داعش تنسق مع خلايا نائمة لتهريب بعض العناصر من صحراء الجزيرة إلى صحراء الشامية باستخدام زوارق ودراجات في مناطق على ضفاف نهر الفرات.

وتضمّن البيان الصادر أن المخطط للهجوم من قبل داعش كان من المقرر أن ينفذ في شهر رمضان في مناطق تقع على حدود محافظة الأنبار في غرب العراق.

وبالتنسيق مع قسم استخبارات عمليات الجزيرة قامت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية العائدة للفرقة السابعة مع مجموعة من الفوج الأول باستهداف النقاط المحددة.

وتم الاستيلاء على 6 زوارق ودراجة نارية تستخدم لمساعدة العناصر الإرهابية من “داعش” في العبور، بحسب العربي الجديد.

ويأتي استهداف القوات العراقية لبقايا تنظيم الدولة الإسلامية ضمن الجهود المستمرة لمنع الهجمات الإرهابية قبل أن تحدث.

وتولي القوات العراقية للمناطق الحدودية مع سوريا اهتمام خاص بحسب بيان مديرية الاستخبارات لمنع تسلسل عناصر التنظيم الإسلامي إلى داخل العراق.

The post جهاز مكافحة الإرهاب العراقي يقتل 60 داعشياً في جبال حمرين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ