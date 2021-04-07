سفير مملكة البحرين لدي واشنطن يزيارة شركة بيل للمروحيات الأمريكية

قام معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، سفير مملكة البحرين لدى واشنطن، يرافقه العميد الركن مهندس بحري جاسم عبدالله الجودر، الملحق العسكري بواشنطن، والعميد الركن طيار فيصل عبدالله الكعبي من سلاح الجو الملكي البحريني، بزيارة إلى شركة بيل للمروحيات الأمريكية الرائدة في مجال التجهيزات والمعدات العسكرية، حيث تفقد معاليه خط إنتاج الشركة لطائرات AH-1Zالذي يجري العمل فيه على إنتاج أول طائرات Lot-16 AH-1Z – لسلاح الجو الملكي البحريني .

وأشار معالي سفير مملكة البحرين لدى واشنطن في الولايات المتحدة أن تحقيق هذا الإنجاز جاء بفضل التوجيهات السديدة والنظرة الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المفدى، القائد الأعلى حفظه الله ورعاه، والذي استطاع أن يفتح آفاق أوسع لعلاقة مملكة البحرين مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث شهدت هذه العلاقة استمرارًا واضطرادًا في كافة المجالات الحيوية، مضيفًا معاليه بأن استضافة مملكة البحرين لقيادة الأسطول الخامس الأمريكي منذ 1971 هو خير شاهد على متانة علاقات الصداقة بين البلدين، وهو تأكيد على التحالف الدولي لأمن وحماية حرية الملاحة البحرية، منوهًا بمستوى التدريبات المشتركة واتفاقية التعاون الدفاعي بين البلدين الصديقين خاصة في مجال مكافحة القرصنة والتطرف والإرهاب وتعزيز الأمن والسلم في المنطقة، ويجسدها هذا التعاون الناجح من خلال بناء أسطولِAH-1Z.

وأشار معالي السفير إلى أن مملكة البحرين تفخر بالتاريخ المثمر من التعاون مع شركة بيل للمروحيات الأمريكية، مشيدًا بحرص شركة بيل الدائم على المشاركة في معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع.

ويأتي إنتاج الشركة لطائرات AH-1Zالذي يجري العمل فيه على إنتاج أول طائرات Lot 16 AH-1Z – لسلاح الجو الملكي البحريني في إطار اتفاقية شراء الطائرات والتي تم توقيعها خلال زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمدينة واشنطن في نوفمبر 2017 ضمن برنامج التحديث والتطوير المستمرة لقوة دفاع البحرين.

تطوير القدرات الجوية في مملكة البحرين

قال مايك ديسلات، نائب الرئيس ومدير المشاريع لشركة بيل للمروحيات: “يشرفنا استضافة وفد من مملكة البحرين لمشاركتنا هذا الإنجاز في إنتاج طائرة AH-1Z، حيث يمثل احتفال اليوم إنجاز جديد في تطوير القدرات الجوية في مملكة البحرين”. مشيرًا إلى أن مملكة البحرين ستكون أول دولة بالعالم تحصل هذا النوع من الطائرات .

وخلال زيارة معالي الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، إلى مدينة دالاس الأمريكية، اجتمع معاليه مع السيد جون والاس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة ديجولير آند ماكنوتون للاستشارات النفطية، ومع السيد راي هانت، الرئيس التنفيذي لشركة هانت كونسوليديتد، حيث استعرض معاليه آخر استكشافات ومستجدات حقل خليج البحرين.

كما اجتمع معاليه مع مسؤولين من الغرفة التجارية الثنائية الأمريكية، حيث أعرب معاليه عن اعتزاز مملكة البحرين بالشراكة الاستراتيجية التاريخية مع الولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المجالات ومن ضمنها المجالات الاقتصادية والتجارية وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة وإنشاء منطقة التجارة الحرة الأمريكية في مملكة البحرين. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة فرص التعاون التجاري للشركات الامريكية في مختلف القطاعات الاقتصادية.

واجتمع معاليه مع السيد مارك فيسي عضو مجلس النواب الأمريكي من ولاية تكساس، حيث تمت مناقشة عدد من المواضيع ومن ضمنها تقدم دور المرأة في البحرين، والدور الإيراني والتهديد الذي تشكله على أمن واستقرار مملكة البحرين والمنطقة. كما تمت مناقشة التطورات التاريخية الناتجة من الاتفاقية الإبراهيمية، وفي الختام، قدم معالي السفير الدعوة إلى السيد مارك فيسي عضو الكونجرس الأمريكي، لزيارة مملكة البحرين والأسطول الخامس للولايات المتحدة الأمريكية، والاجتماع مع نظرائه في السلطة التشريعية.