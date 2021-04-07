كشفت وزارة الصحة في ولاية الشمالية، عن تسجيلها سبع حالات بفيروس كورونا المستجد.

هذا وقد أوضح تقرير صحة ولاية الشمالية، أن خمس حالات سُجلت بمحلية دنقلا، وحالتين بمحلية حلفا، بحسب “الانتباهه أون لاين”.

وفي السياق ذاته أشار التقرير لوجود “43” حالة نشطة بالعزل المنزلي، فضلاً عن وجود ثلاث حالات بمركز العزل الرئيسي، بالإضافة لحالتين بمركز عزل محلية حلفا.

وبهذا يبلغ تراكمي حالات الإصابة 733 إصابة، و119 حالة وفاة منذ بدء الجتئحة في الولاية.

وبدورها ناشدت وزارة الصحة بولاية الشمالية المواطنين بضرورة التباعد الاجتماعي والالتزام بالاشتراطات والموجهات الصحية، من أجل الحفاظ على صحة وسلامة الجميع، والحد من انتشار الوباء.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر في السودان، عن ارتفاع وفيات الأطباء بسبب فيروس كورونا في موجتها الثالثة.

هذا وقد بلغ عدد وفيات الأطباء جراء كورونا في السودان إلى “11” طبيباً خلال أسبوع واحد، بحسب ما أورد “الراكوبة نيوز”.

ووفقاً لمصادر طبية، فقد توفى استشاري الباطنية والجهاز الهضمي، بابكر عبد المحمود العربي، بمركز عزل مستشفى رويال كير بالخرطوم.

كما توفى شقيقه مجذوب، بمستشفى فضيل، إلى جانب وفاة الدكتورة السودانية منار حسن عثمان، بدولة قطر الشقيقة.

وأوضح مصدر طبي أن الوفيات وسط الأطباء تتزايد بصورة كبيرة بسبب كورونا، وبسبب انعدام الأكسجين.

ومن جهتها حذرت لجنة طوارئ كورونا بولاية الجزيرة عقب اجتماعها صباح أمس الأحد، من الارتفاع المستمر في حصيلة الوفيات بفيروس كورونا بشكل مخيف في الولاية.

وحضر اجتماع لجنة طوارئ كورونا بولاية الجزيرة كل من رئاسة د. عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة و الدكتور أحمد المصطفى شيخ إدريس المدير العام لوزارة الصحة.

وتناول الاجتماع مخرجات الموقف الصحي الراهن في الولاية عقب تسجيل 1332 حالة إصابة موجبة في الفترة من 22 أكتوبر 2020م حتى يوم 3 أبريل الجاري و288 حالة وفاة.

وبحث الاجتماع عدد الحالات خلال الأسبوع المنصرم والذي سجل 150، فضلاً عن بحثه التحديات التي تواجه التصدي لجائحة كورونا المتمثلة في انقطاع التيار الكهربائي وتوفير الوقود والاكسجين.

من جانبه، طالب والي الولاية بتوفير خط ساخن لمراكز العزل وزيادة الدعم المخصص لكورونا.

The post السودان.. ولاية الشمالية تُنادي بالتباعد الاجتماعي للحد من انتشار كورونا appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ