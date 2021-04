على رأس وفد رفيع المستوى.. رئيس مجلس السيادة في قطر

وصل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى عاصمة دولة قطر، الدوحة.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة وصل إلى الدوحة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية للدعوة المقدمة من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وفقاً لـ“المشهد السوداني”.

واستقبل البرهان بمطار الدوحة الدولي، كل من وزير الخارجية سعد بن سلطان، وعدد من المسؤولين القطريين، إلى جانب طاقم السفارة السودانية بالدوحة.

ويرافق البرهان خلال الزيارة كل من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير الدفاع، إبراهيم ياسين، ووزير المالية، جبريل إبراهيم.

ويشمل برنامج الزيارة عدد من الفعاليات واللقاءات بين الجانبين القطري والسوداني، على أن يختتم برنامج الزيارة بمباحثات رسمية بين رئيس مجلس السيادة السوداني وأمير قطر.

على صعيد منفصل بالشأن في السودان، رحبت صحيفة يدعوت أحرونوت العبرية أمس الثلاثاء، بقرار مجلس الوزراء السوداني القاضي بإلغاء قانون مقاطعة إسرائيل.

وذكرت يدعوت أحرونوت عبر موقعها الرسمي، أنه بعد إلغاء الخرطوم قانون المقاطعة، فإنه الممكن جدًا حاليًا أن ننشر صورة لوزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين رفقة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، التي التقطت في شهر يناير الماضي، أثناء زيارة كوهين للخرطوم.

كما أبدى وزير المخابرات الإسرائيلي إيلي كوهين، عن سعادته بقرار مجلس الوزراء السوداني، معتبرًا أن هذه الخوة تعد مهمة وضرورية نحو توقيع اتفاقية السلام التي ستعزز مكانتنا الدولية وتساهم في الاستقرار والازدهار”.

ومضى في القول إن: “التعاون مع السودان، أحد أهم الدول في أفريقيا، سيساهم في استقرار الأمن الإقليمي الضروري للتنمية الاقتصادية في المنطقة”، حسبما أفادت (العين الإخبارية).

وسجل كوهين زيارة إلى الخرطوم في شهر يناير الماضي، ليصبح أول وزير إسرائيلي يزور السودان منذ إعلان البلدين عن تطليع علاقاتهما.

وفي ظل غياب المجلس التشريعي الذي لم يشكل إلى الآن، فإن مجلسي السيادة والوزراء يشكلان السلطة التشريعية الوحيدة بالبلاد.

وكانت الحكومة الانتقالية في السودان قد وقعت على اتفاق “ابراهام” لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في السادس من يناير، وقد أعقب ذلك زيارة قام بها وزير الاستخبارات الإسرائيلي إلى الخرطوم في نهاية الشهر ذاته.

وبات إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل في السودان قريبًا للغاية بعدما صادق مجلس الوزراء السوداني اليوم الثلاثاء على إلغاءه، حيث تبقى عرضه أمام مجلسي السيادة والوزراء لإجازته بصورة نهائية.

