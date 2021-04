استحواذ جديد لقطر للبترول على رخصة استكشاف في ناميبيا

أعلنت قطر للبترول عن توقيع اتفاقية مع شركة “شل” (Shell) تصبح بموجبها شريكة في امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة بالإنتاج في منطقتين بحريتين قبالة سواحل جمهورية ناميبيا.

وبموجب الاتفاقية -التي ستخضع للموافقات اللازمة- تحصل قطر للبترول على حصة تبلغ 45%. من الحقوق في رخصة التنقيب والاستكشاف “بي إي إل 39 ” (PEL 39) المتعلقة بالمنطقتين الاستكشافيتين “إيه 2913”. (2913A) و”بي 2914″ (2914B)، وتحتفظ شركة شل (المشغل) بحصة 45%. فيما تمتلك مؤسسة البترول الوطنية الناميبية “نامكور” (NAMCOR) الحصة الباقية البالغة 10%.

وصرح المهندس سعد بن شريدة الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول “نحن سعيدون للغاية بتوسيع رقعة أعمالنا الاستكشافية في ناميبيا. وبتعزيز وجودنا في منطقة جنوب أفريقيا من خلال اتفاقية الاستكشاف والمشاركة الثانية هذه”.

مضيفا “يعزز عملنا في هاتين المنطقتين الواعدتين تحقيق إستراتيجيتنا للنمو الدولي،. ويرسخ التعاون مع حكومة ناميبيا، وشريكتينا (نامكور) وشل في استكشاف هذه المناطق”.

يذكر أن هذا هو الاستحواذ الثاني لقطر للبترول على رخصة استكشاف في ناميبيا،. إذ وقعت في أغسطس/آب 2019 اتفاقيتين استحوذت بموجبهما على حصة من امتياز أعمال الاستكشاف والمشاركة في الإنتاج في المنطقتين البحريتين “بي 2913، و2912”.

وتقع مناطق رخصة التنقيب والاستكشاف في المياه العميقة قبالة سواحل ناميبيا على عمق حوالي 2500 متر،. وتغطي مساحة تقدر بحوالي 12 ألفا و300 كيلومتر مربع.

