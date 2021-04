الشركة السورية للنفط تؤكد وصول ناقلة نفط إلى بانياس

أشارت مصادر في الشركة السورية للنفط، وصول ناقلة نفط إيرانية تحمل ما يقارب المليون برميل، إلى مصب بانياس على الساحل السوري.

كما صرح إحدى المواقع الخاصة بتعقب السفن أن: “الناقلة هي جزء من أسطول أكبر من الناقلات المتجهة إلى بانياس في سوريا“.

إلى ذلك وعد رئيس الحكومة في سوريا بانفراج قادم لأزمة المحروقات في البلاد، في غضون الأسبوع القادم، وذلك حسب روسيا اليوم.

ولم تؤكد الشركة السورية للنفط، وجود ثلاث ناقلات أخرى محملة بالنفط ستصل إلى سوريا واحدة تلو الأخرى.

هذا وفي وقت سابق، أكد مدير عام مصفاة حمص سليمان المحمد اندلاع حريق في وحدة التقطير 21 نتيجة لتسرب مادة النفتا من إحدى المضخات .

لافتاً إلى أن وحدات الإطفاء في المصفاة بالتعاون مع الدفاع المدني و فوج إطفاء حمص تمكنت مباشرة من السيطرة على الحريق و إخماده .

و أشار إلى أنه لا يوجد أي أضرار بشرية و اقتصار الأضرار على المادية البسيطة، مشيراً إلى أن ورش الإصلاح باشرت فور إخماد الحريق بعمليات الإصلاح لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه في السابق.

و بيّن أن اندلاع حريق لم تؤثر في سير عملية الإنتاج و أن عمليات الصيانة و الإصلاح ستستمر حتى الانتهاء و المتوقع إنجاز العمل خلال يوم غد .

شهدت محافظة حمص وسط سوريا ،مساء أمس الثلاثاء ،وقوع حريق ضخم داخل مصفاة حمص ناجم عن انفجار عدة صهاريج لنقل النفط الخام .

حيث نقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية قولها إن” ما يقرب من 7 صهاريج مخصصة لنقل النفط الخام انفجرت أثناء تفريغها داخل مصفاة النفط، وأن النيران لا زالت مشتعلة “.

كما أضافت أن “سيارات إطفاء إضافية هرعت من محافظتي حماة وطرطوس، للسيطرة على الحريق، والحيلولة دون انتقاله إلى المصفاة نفسها “.

هذا و وقع أيضاً انفجار هائل بصهريج لنقل النفط في حمص ضمن الشركة السورية لنقل النفط، متسببا بحدوث حريق كبير وخسائر مادية.

ونقلت الوكالة السورية للأنباء “سانا” عن مصدر في شركة النفط السورية، أن فرق الإطفاء هرعت لإخماد الحريق الذي شب بجانب الشركة السورية لتوزيع الغاز، ولم يعرف حتى الآن السبب وراء الانفجار، ولم تذكر المصادر وقوع خسائر بشرية.

