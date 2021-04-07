مباحثات تجمع روسيا والولايات بشأن الملف النووي الإيراني

بعد ساعات من انتهاء الجولة الأولى من المفاوضات، أفادت مصادر “اخبارية:الأربعاء، بأن روسيا وأميركا أجريتا في فيينا مباحثات مشتركة حول الملف النووي الإيراني.

فقد أوضح ممثل روسيا في فيينا ميخائيل أوليانوف، أنه اجتمع مع المبعوث الأميركي لإيران روبرت مالي، وناقش الطرف الملف النووي و القضايا المتعلقة بعودة جميع الأطراف للتنفيذ الكامل للاتفاق النووي.

وانتهت الجولة الأولى من المفاوضات حول إعادة إحياء الاتفاق النووي مساء أمس في فندق بفيينا بين الدول الغربية ألمانيا، وفرنسا، وبريطانيا، بالإضافة إلى الصين وروسيا وإيران، وخلصت إلى ضرورة استكمال المشاورات بين مجموعتين من الخبراء.

ومن المقرر أن يقوم مسؤولون بريطانيون وفرنسيون وألمان بجولات مكوكية بين الوفدين الأميركي والإيراني المقيمين في فندقين منفصلين في فيينا.

إلى ذلك، ذكر مسؤول من الاتحاد الأوروبي لوكالة رويترز أن المحادثات، التي قد تمتد لأسابيع، تستهدف الوصول إلى شكل ما من أشكال الاتفاق قبل انتخابات إيران الرئاسية في 18 يونيو/حزيران، غير أن مسؤولين أميركيين وإيرانيين قالوا إنهم ليسوا في عجلة من أمرهم.

فيما اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس لاحقا أن الولايات المتحدة تتوقع أن تكون المحادثات “صعبة”، ملمحاً إلى أنها قد تطول أيضا.

وكان مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية ميخائيل أوليانوف شدد أمس على أنه من الصعب تحديد موعد لإعادة العمل بالاتفاق، الذي بدأ بالتداعي منذ الانسحاب الأميركي منه عام 2018. وأشار إلى أن هذه العودة لن تحصل بشكل فوري، وبين ليلة وضحاها.