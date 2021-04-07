مخيم الهول.. استئناف إجلاء اللاجئين العراقيين الأسبوع المقبل

أعلنت إدارة مخيم الهول في الشمال السوري، اليوم، عن نيتها في استئناف إجلاء المئات من العائلات الحاملة للجنسية العراقية من المخيم، وذلك ابتداءً من الأسبوع القادم.

ونقلت مصادر إعلامية مقربة من الإدارة الذاتية اليوم، الأربعاء 7 من نيسان، أن إدارة مخيم الهول تتحضر لتسيير رحلات جديدة تُقل قاطني المخيم من الجنسية العراقية وذلك بعد قبول الحكومة العراقية إجلاء 500 عائلة من رعاياها القاطنين في المخيم إلى الأراضي العراقية.

وأفادت الوكالة نقلاً عن عضو مكتب الخروج في مخيم الهول منير محمد، أن إدارة المخيم بدأت بتحضيرات إجلاء العراقيين، موضحاً أن إخراج العائلات العراقية سيتم على دفعات متتالية.

وقال محمد ان مكتب الخروج يُدقق حالياً أسماء ومعلومات الأسر والأشخاص، الذين سبق أن رفعت معلوماتهم للحكومة العراقية منذ 2018، بحسب عنب بلدي.

فيما أكدت الوكالة أن استئناف رحلات العراقيين يأتي بعد انقطاع دام لسنتين، بسبب رفض الجانب العراقي إجلاء رعاياه، وأن الإجلاء عاد “بعد الجهود الحثيثة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في هذا المسعى”.

وبدوره طالب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، في 30 مارس الفائت، بمعالجة الوضع الإنساني للعائلات في مخيم الهول شمال شرق سوريا.

جاءت مطالبة وزير الخارجيّة فؤاد حسين في كلمة العراق بالاجتماع الوزاريِّ للتحالف الدوليِّ لهزيمة “داعش”، حيث قال: “نؤكد أهمّية تعزيز العمل وتوحيد الجُهُود الدوليّة لإيجاد حلٍّ سياسيّ للأزمة في سوريا”.

ودعا حسين إلى “معالجة الوضع الإنسانيّ للعائلات في مُخيَّم الهول في سوريا ومنع تنظيم داعش من اختراق مُخيّمات النازحين”، مؤكداً “موقف حكومة وشعب العراق في الاستمرار في محاربة تنظيم داعش الإرهابيّ والقضاء عليه عسكرياً وفكرياً”.

وفي السياق، حذرت بعض المصادر من النشاطات الإرهابية لتنظيم داعش في مخيم الهول السوري ، مبينةً خطورته على العراق و بلاد المنطقة كافةً .

حيث نقلت وكالة المعلومة عن أحد النواب تصريحه الذي قال فبه : ” منذ اشهر طويلة نحذر من خطورة مخيم الهول السوري على أمن و استقرار المجتمع العراقي ” .

و أوضح النائب ” إمكانية ان يتحول الى بوابة شر تهدد الامن والاستقرار الداخلي خاصة وانه قريب من الشريط الحدودي وهناك معلومات عن تكرار ملف تسلل الارهابين بين فترة و أخرى “.

و أكد أن مخيم الهول ” تحول الى مدرسة لنشر الفكر المتطرف في ظل وجود الاف من قادة الإرهاب وعوائلهم من جنسيات مختلف “.

كما دعا النائب الحكومة العراقية للوقوف في وجه ما يحدث داخل المخيم ، مبيناً أن” كل دول منطقة الشرق الأوسط لن تسلم من شر ما يخطط له في المخيم السوري “.

كما أطلقت قوى الأمن الداخلي “الأسايش”، حملة أمنية في مخيم الهول بالتعاون مع تنظيم “قسد” ووحدات حماية الشعب وذلك بهدف القضاء على داعش.

The post مخيم الهول.. استئناف إجلاء اللاجئين العراقيين الأسبوع المقبل appeared first on Souk Ukkaz News.

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