أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري من لبنان اليوم، أن الدولة المصرية ما زالت تسعى لمد يد العون إلى لبنان لإخراجه من أزمته الراهنة.

وكان شكري قد التقى الرئيس اللبناني ميشال عون، وصرح: “للأسف بعد 8 أشهر من زيارتي الماضية إلى لبنان، والانسداد السياسي لا يزال موجودا، والسياسيون اللبنانيون يتخبطون لتشكيل الحكومة”، مشددا على أن “مصر ستستمر ببذل كل الجهود للتواصل مع كل الجهات للخروج من الأزمة”.

وأضاف: “الإطار السياسي يحكمه الدستور واتفاق الطائف وأهمية الالتزام بهذه الدعائم الرئيسية للاستقرار، ولن نوفر الجهود لمساعدة لبنان بهذه المرحلة الدقيقة”.

هذا وتهدف زيارة وزير خارجية مصر، إلى لقاء كبار القادة والسياسيين في لبنان، وذلك حسب روسيا اليوم.

وفي الشأن اللبناني، أكدت بعض المعلومات أن الرئيس السوري بشار و الأسد و اللبناني ميشيل عون أجروا مؤخراً اتصالات من أجل البحث في قضية ترسيم الحدود البحرية .

حيث قال شربل وهبة وزير الخارجية اللبناني في حديث له أن ميشيل عون أجرى أمس الثلاثاء اتصالاً مع الرئيس الأسد أكد فيه تمسك لبنان متمسك بحدوده البحرية ، وفقاُ لروسيا اليوم .

و أوضح وهبة أن هناك دعوات من الطرفين للبدء بالمفاوضات ، مؤكداً أن “آخر الدواء هو اللجوء إلى المحاكم الدولية، و نحن لسنا اليوم بوارد الهجوم على سوريا“.

و أشار الوزير إلى أن “كل من سوريا ولبنان قدم خارطة تظهر حدود المياه الإقليمية الخاصة، وقد تضاربت الخارطة اللبنانية مع الخارطة السورية“.

هذا و كانت سوريا قد وقعت عقد تنقيب عن النفط مع شركة روسية (كابيتال) في 9 مارس الجاري، وبدأت بعدها المخاوف اللبنانية حول ترسيم الحدود البحرية مع سوريا.

إذ وجه رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، دعوة إلى السلطات اللبنانية من أجل مراسلة الأمم المتحدة لترسيم الحدود البحرية مع سوريا، أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، إن لم تقبل سوريا بتحكيم دولي “حبي”.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جعجع شمال بيروت، اتهم فيه سوريا بمحاولة الاستيلاء على 750 كم2 من المياه اللبنانية، بعد اتفاق الحكومة السورية مع الشركة الروسية للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، مقابل ساحل طرطوس، قرب لبنان.

The post شكري يؤكد جهود القاهرة في وصول لبنان إلى حل لأزمته appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ