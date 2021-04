محمد محيي يعقد مؤتمرًا صحفيًا للاحتفال بأحدث أغانيه

يعقد الفنان المصري محمد محيي مؤتمرًا صحفيًا يوم غدٍ الخميس من أجل الاحتفال بنجاح أحدث أعماله الغنائية المصورة وهي أغنية “مابقتش شبهي” التي كتب كلمتها مصطفى مرسي ولحنها مدين، فيما تولى نبيل مكاوي إخراجها.

وطرح في الآونة الأخيرة محمد محيي عددًا من الأغاني الحديثة، أبرزها “سهرانين” والتي حققت نجاحًا باهرًا، بالإضافة لأغنية “فوضت أمري”، وأغنية “قلت أخونه”، حسبما أفاد (اليوم السابع)

هذا وقد طرح محمد محيي كذلك أغنية “قضية” وأغنية “بعدنا” في الوقت الذي لاقت فيه أغاني الألبوم الجديد التي تم طرحها حتى الآن إعجاب جمهوره.

حيث يشترك محمد محي في عمل ألبومه الجديد مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الكبار، أبرزهم الشعراء أيمن بهجت قمر، أحمد مرزوق وآخرون.

ومن أبرز الملحنين الذين تعاون معهم محي في ألبومه الجديد، محمد رحيم، ومديخ محسن، ومصطفى عوض ومدين وآخرون.

بدوره أعلن الفنان المصري، محمد حماقي عن استعداده لطرح أغنية “حياتك في صورة” لتكون أولى أغاني ألبومه الجديد، المنتظر طرحه تباعًا خلال العام 2021.

ونشر محمد حماقي في الإعلان التسويقي، لألبومه الجديد عبر حسابه في موقع إنستغرام، بحسب قناة 218.

وظهر محمد حماقي في الفيديو التسوريقي وهو يعتلي خشبة المسرح برفقة فرقته الموسيقية.

وعلّق محمد حماقي على الفيديو قائلاً: “لا شيء سوى المشاعر الجيدة، والموسيقى الرائعة”، وأكد أنه سيطرح الأغنية كاملة، خلال الفترة القادمة.

الأغنية الجديدة للفنان محمد حماقي سيتم إطلاقها للدعاية لصالح إحدى شركات الهاتف المحمول.

كتب كلمات أغنية “حياتك في صورة” الشاعر أمير طعمية، ولحنها الفنان المصري عمرو مصطفى، ووزعها تميم.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان المصري محمد حداقي كانت أغنية “هو ده حبيبي” التي أطلقها في أغسطس الفائت، وقد حققت نجاحًا كبيرًا، إذ تجاوز عدد مشاهداتها 8 ملايين مشاهدة، وكانت من ألحان عمرو مصطفى أيضاً وكلمات تركي آل الشيخ، وتوزيع ريهاب.

كما أعلنت النجمة سميرة سعيد عن طرح ألبومها الغنائي الجديد، خلال الأيام المقبلة حيث نشرت النجمة، صورة لها للترويج للألبوم، عبر حسابها على تويتر، وعلقت: “وأخيراً.. ألبوم 2021.. قريباً”.

وفور ما نشرت الفنانة سميرة سعيد الخبر حتى انهالت عليها التعليقات من قبل متابعيها وأصدقائها مثلما حصل مع المطرب سعد لمجرد الذى كتب: “فى القمة عزيزتى سميرة”.

ويتضمن الألبوم الجديد قرابة 10 أغاني، تتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين المعروفين، وفقا لموقع اليوم السابع.

