ليبيا.. شركة الكهرباء تُعلن وفاة مهندس وعامل سوداني بحادثة انهيار

صرَّحت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا اليوم، عن وفاة المهندس “لملوم علي لملوم” من مدينة هراوة التابع لشركة الإنشاءات الكهربائية وعامل سوداني الجنسية، بحادثة انهيار.

وقالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا أنه تم انهيار التراب على المهندس والعامل أثناء عمليات الحفر لإحدى الأبراج والنزول لتثبيت الحديد والكشف عليه قبل أعمال الخرسانة على خط السرير أجدابيا جهد 400 ك.ف في عمق (7) متر.

وبيَّنت الشركة، في بيان نشرته عبر صحفتها الرسمية على فيسبوك، أنه: “نظراً لطبيعة المنطقة الرملية تم إخراجهم بعد فوات الأوان “، بحسب قناة 218.

الجدير بالذكر أن فنيي ومهندسي الشركة العامة للكهرباء في ليبيا يعانون من قلة الإمكانيات المتعلقة بحماية العمال والحفاظ على سلامتهم، منذ سنوات، بالإضافة إلى تعرض الشركة إلى السرقات والاعتداء على موظفيها.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، عن تأسيس المفوضية العليا للمصالحة الوطنية، موضحًا أن المفوضية ستكون “صرحا لجميع الليبيين وتحقيق العدالة فيما بينهم بما يكفله القانون”.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس عبد الله اللافي، إن المجلس لن يترك ملف المتورطين في الجرائم ضد الإنسانية وسيتم إحالة كافة المتورطين للقضاء، مضيفا أن المفوضية العليا للمصالحة الوطنية ستتشكل من رئيس و6 أعضاء.

وتابع اللافي – خلال المؤتمر – أن العديد من الانتهاكات من قبل المتورطين في الجرائم الإنسانية سجلت، وسيتم معاقبة كل من أذى أي ليبي.

وأضاف: “سيتم معاقبة كل من سبب في أي أذى لليبيين، خاصة الذين ارتكبوا جرائم حرب وسيتم إنزال أشد العقوبة بهم وأحالتهم للقضاء”.

ولفت إلى أنه من المهم اختيار الشخصيات المندرجة في مفوضية للمصالحة الوطنية، لنجاح عملها، مضيفا أنه “لم نتحدث حتى الآن عن أسماء أي من المرشحين لمنصب رئيسها”.

وتابع أن العمل على تشكيل لجنة فنية واستشارية تعالج المسائل التي قد يختلف عليها أعضاء المفوضية العليا للمصالحة الوطنية.

وكان قد تحدث يان كوبيتش، المبعوث الأممي لدى ليبيا، بأن انتخابات الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، ستمثل فرصة أمام الشعب الليبي لتقرير مصيره، فضلاً عن تجديد الشرعية الديمقراطية لمؤسساتهم.

وأوضحت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من خلال عدد من التغريدات في موقع التواصل “تويتر” أنها “ترحب بنجاح انتخابات المجلس البلدي لسوق الجمعة، وتثني على الجهود المتواصلة التي تبذلها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لاتخاذها كافة إجراءات الأمن والسلامة لا سيما تلك المتعلقة بفيروس كورونا”.

The post ليبيا.. شركة الكهرباء تُعلن وفاة مهندس وعامل سوداني بحادثة انهيار appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ