لماذا طالب السودان بسحب العناصر الإثيوبية من القوات الأممية؟

أكد عدد من المحللون السياسيون، اليوم الأربعاء، بأن مطالب السودان بسحب العناصر الإثيوبية من القوات الأممية بمطقة أبيي، بسبب الخلافات المتصاعدة بين الدولتين.

ومؤخرًا توترت علاقة الخرطوم وأديس أبابا بعد نزاع على المناطق الحدودية واستنفار عسكري لكلا الدولتين على الشريط الحدودي، فضلًا عن التعثر المستمر لمفاوضات سد النهضة.

حيث طالبت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، بإبعاد القوات الإثيوبية المشاركة مع القوات الأممية لحفظ السلام بمنطقة أبيي الحدودية مع دولة جنوب السودان.

ويقول المحلل السياسي السوداني، كمال كرار، بأن هذه المطالب طبيعية نظرًا للتوتر في العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتًا إلى أن القوات الإثيوبية حاليًا تعتبر قوات معادية للخرطوم، حسبما أفادت (سكاي نيوز عربية).

ويمضي قائلًا: “خلافات سد النهضة وعدم التوصل إلى اتفاق من شأنه أي يقود إلى الخيار العسكري من الجانب المصري والسوداني، وهو ما يجعلنا نفسر طلب السودان بشأن ابعاد القوات الإثيوبية من أراضيه”.

بدوره يؤكد الباحث السياسي السوداني، طلال إسماعيل، بأن طلب السودان بإبعاد الجنود الإثيوبيين من القوات الأممية في أبيي، يعد مؤشر خطير جدًا لما وصلت إليه العلاقات بين البلدين.

ويلفت إلى أن ذلك “مؤشر غير جيد بالنسبة لإثيوبياـ لجهة تدهور العلاقة مع السودان، لأن السودان دولة جارة لإثيوبيا ولديهما مصالح مشتركة”.

ويضيف بأن طلب السودان يوضح تمامًا أن الجنود الإثيوبيين غير مرغوب فيهم، مشيرًا أن الاحتقان الحالي بين البلدين قد يدفع الخرطوم لتنفيذ تهديدها باستخدام كل الخيارات المفتوحة.

وكشف وزير الري السوداني، ياسر عباس، صباح اليوم الأربعاء، عن إتخاذ بلاده إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة في يوليو/ تموز المقبل.

حيث قال وزير الري السوداني، في مؤتمر صحفي: “إن السودان يتخذ إجراءات لمواجهة احتمالية نقص المياه مع الملء الثاني لسد النهضة بينها تخزين مليار متر مكعب من المياه في سد الروصيرص”.

وأضاف عباس: “إن عدم التوصل إلى اتفاق عادل بشأن سد النهضة يهدد الأمن والسلم الإقليميين، وأن مصر اقترحت في اليوم الأخير من مفاوضات كينشاسا ضرورة التوصل لاتفاق ملزم خلال 8 أسابيع”.

وتابع الوزير السوداني: “تقدمت بمقترح الآلية الرباعية للتفاوض ووافقت عليه مصر، لكن اعترضت عليه إثيوبيا بحجة أنه لم يقدم رسميا”، وفقاً لما ذكر في موقع أخبار السودان.

