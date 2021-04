بنزيما يتغزل في برشلونة قبل مواجهة الكلاسيكو

أبدى الفرنسي كريم بنزيما قلب هجوم نادي ريال مدريد تفاؤله بخصوص وضعية فريقه قبل مواجهة الكلاسيكو المرتقبة أمام برشلونة في بطولة الدوري الإسباني.

ويحل نادي برشلونة ضيفًا على ريال مدريد يوم السبت القادم على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، لحساب الجولة رقم 30 من عمر الليجا الإسبانية.

وقال بنزيما إن مباراة الكلاسيكو هي الأفضل في العالم بالنسبة له ولجميع اللاعبين، بسبب التاريخ الكبير الذي يملكه كل من ريال مدريد وبرشلونة.

ونقل موقع (كووورة العربي) تصريحات بنزيما التي أدلها لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، قائلًا: “إنها بمثابة مباراة نهائية، وعلى هذا النحو، علينا أن نقدم أفضل مستوى لنا”.

وتغزل بنزيما بفريق برشلونة، مشددًا أن الأخير تطور كثيرًا في المباريات الأخيرة، وأن البرسا يحب لعب كرة القدم، لافتًا لامتلاك برشلونة لحارس مرمى مميز هو تير شتيجن.

وعن مواجهة ليونيل ميسي مرة أخرى، حذر بنزيما من خطورة الأرجنتيني مؤكدًا أن بإمكانه فعل كل شيء على أرضية الملعب.

وقال إن على ريال مدريد لضمان الفوز أن يؤدي المباراة مثلما فعل خلال لقاء الذهاب الذي انتهى بانتصار الميرنجي.

أفي الأثناء، ثار سيرجيو راموس مدافع وقائد ريال مدريد، القلق بغيابه عن التدريبات الجماعية للميرنجي صباح اليوم الخميس الماضي، عقب مشاركته في الانتصار على كوسوفو بنتيجة (3-1) برفقة منتخب إسبانيا.

وبقي راموس في صالة الألعاب الرياضية وأدى تدريبات خاصة، مما أثار الشكوك حول تجدد إصابته.

ونشر راموس بيانًا على صفحته الرسمية على “فيسبوك” قال فيه: “لقد مررت بأسابيع قليلة صعبة للغاية، ولحسن الحظ كنت أشعر بالتحسن لبضعة أيام، لكن في كرة القدم مثل الحياة يلعب الحظ السيء دورًا أيضًا”.

وأضاف: “بالأمس بعد المباراة، تدربت على أرض الملعب، ولاحظت وجود إصابة، وخضعت للاختبار اليوم وتأكدت من إصابتي في العضلات”.

وتابع: “إذا كان هناك شيء واحد يؤلمني فهو عدم القدرة على مساعدة الفريق في هذه المباريات الأكثر أهمية، ولا أستطيع فعل أي شيء سوى التحدث بصراحة، والعمل الجاد وتشجيع الفريق مع الروح”.

وأصدر ريال مدريد بيانًا رسميًا على موقعه الإلكتروني: “بعد الفحوصات التي أجريت اليوم للقائد سيرجيو راموس، تم تشخيصه بالإصابة في ربلة الساق الداخلية للقدم اليسرى، وفي انتظار التطورات”.

وأفادت التقارير الصحفية، بأنه تأكد غياب راموس لمدة شهر، مما يعني عدم مشاركته في مواجهة الكلاسيكو ضد برشلونة في العاشر من الشهر الجاري، ومواجهتي ليفربول بدوري الأبطال.

