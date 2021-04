البرهان يرغب بتوسيع الاستثمارات القطرية في السودان

أبدى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء، رغبته في توسيع الاستثمارات القطرية ببلاده، لافتًا إلى أهمية تعزيز العلاقات والتعاون التجاري والاستثماري بين البدين.

جاء ذلك خلال زيارته التي يجريها البرحان حاليًا إلى دولة قطر، حيث التقى مع رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، وعدد من رجال الأعمال القطريين، حسبما أفاد (العربي الجديد).

ولفت البرهان إلى وجود العديد من الاستثمارات القطرية في السودان معبرًا عن أمنياته في توسيها من قبل رجال الأعمال القطريين حتى تكون فاتحة خير لمزيد من التعاون بين البلدين، حسب قوله.

وأكد البرهان أن بلاده تشهد حاليًا تطورًا ملحوظًا في القوانين المشجعة للاستثمار، الأمر الذي يسهل من إجراءات المستثمرين الأجانب.

أما رئيس غرفة قطر قال إن رجال الأعمال القطريين دائمًا ما كانوا ينظرون إلى السودان لكونه إحدى البلدان الناجحة في الاستثمار، بالعديد من المجالات على رأسها الأمن الغذائي.

وتوقع الشيخ خليفة بن جاسم أن تشهد الفترة القادمة المزيد من أوجه الاستثمارات القطرية في السودان، مشيرًا أن الأخير لديه العديد من المقومات والإمكانيات الدافعة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

بدوره أكد وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، أن بلاده عدلت في قوانين الاستثمار، مما يجعل معاملة المستثمر الأجنبي كالمستثمر السوداني، فضلًا عن سهولة تنقل الأموال.

على ذات الصعيد، قالت وكالة الأنباء القطرية (قنا) إن أمير قطر الشيخ تميم، سوف يستقبل يوم غدٍ الخميس، رئيس مجلس السيادة السوداني في الديوان الأميري.

واليوم الأربعاء، صل رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، على رأس وفد رفيع المستوى، إلى عاصمة دولة قطر، الدوحة.

يذكر أن رئيس مجلس السيادة وصل إلى الدوحة في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية للدعوة المقدمة من أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، وفقاً لـ“المشهد السوداني”.

واستقبل البرهان بمطار الدوحة الدولي، كل من وزير الخارجية سعد بن سلطان، وعدد من المسؤولين القطريين، إلى جانب طاقم السفارة السودانية بالدوحة.

ويرافق البرهان خلال الزيارة كل من وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، ووزير الدفاع، إبراهيم ياسين، ووزير المالية، جبريل إبراهيم.

ويشمل برنامج الزيارة عدد من الفعاليات واللقاءات بين الجانبين القطري والسوداني، على أن يختتم برنامج الزيارة بمباحثات رسمية بين رئيس مجلس السيادة السوداني وأمير قطر.

The post البرهان يرغب بتوسيع الاستثمارات القطرية في السودان appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ