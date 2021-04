المالكي : إسرائيل ماضية في عزل القدس ومنع الانتخابات فيها

مع اقتراب موعد الإنتخابات، أكد اليوم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي على أن المشكلة الحقيقية ليست في الإنتخابات وإنما في القدس.

وقال المالكي في تصريحات إذاعية اليوم أن: “إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس قضية في غاية الأهمية وعلى إسرائيل وقف خرق الاتفاقات الموقعة مع منظمة التحرير بشأن مكانة المدينة القدس”.

وأضاف : “إسرائيل ماضية في عزل القدس عن باقي الأراضي الفلسطينية ومنع الانتخابات فيها فيما المجتمع الدولي لم يترجم وعوده بالضغط على إسرائيل لإجراء الانتخابات العامة في القدس“.

كما أكد وزير الخارجية الفلسطيني على أنه: “يتم حاليا دراسة إمكانية التوجه إلى مجلس الأمن الدولي للمطالبة باتخاذ قرار بشأن ضرورة سماح إسرائيل بإجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس”، وذلك حسب سبوتنيك.

هذا وفي وقت سابق، أكدت إدارة الرئيس جو بايدن أنها تعتبر الضفة الغربية أرضاً “محتلة من قبل إسرائيل” وذلك يعتبر تغيراً واضحاً في السياسة الأمريكية.

وأشارت إدارة بايدن من خلال تصريحات لوزارة الخارجية على أن الضفة الغربية “محتلة” من قبل إسرائيل إلا أن البيان لم يستخدم كلمة احتلال.

وصرح نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية: “هذه حقيقة تاريخية أن إسرائيل احتلت الضفة الغربية وقطاع غزة ومرتفعات الجولان بعد حرب 1967”.

وبحسب تصريحات لمحللين سياسيين فلسطينيين، فإن هذا التغيير يعبر عن انقسام واضح في الداخل الأمريكي وخلاف مع المؤسسات التشريعية والكونغرس على اتخاذ قرارات جذرية في العلاقات الخارجية، وذلك حسب سبوتنيك.

وفي الشأن الفلسطيني، واستمراراً في سياسات الاحتلال، اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين باحات المسجد الأقصى، بحماية من الشرطة الإسرائيلية ونفذوا جولات استفزازية.

وبلغ عدد المستوطنين الذين نفذوا عملية الإقتحام اليوم، 81 يهودي، ولجأوا إلى القيام بجولات استفزازية تحت حماية الشرطة.

وأصدرت الأوقاف الإسلامية بياناً أكدت فيه أن “الاقتحامات جرت بحماية شرطة الاحتلال، حيث سمحت للمستوطنين بالتجول بشكل استفزازي داخل باحات المسجد”.

هذا ونفذ إسرائيليون في وقت سابق عشرات عمليات الإقتحام للمسجد الأقصى تزامناً مع عيد الفصح اليهودي، وذلك حسب روسيا اليوم.وفي الشأن الفلسطيني، كشف وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة عن تسجيل 20 حالة وفاة و 578 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، بالإضافة تعافي 1589 حالة خلال 24 ساعة الفائتة.

