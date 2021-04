الدبيبة يتلقى انتقاد حاد بسبب زياراته الخارجية الخارجة عن مهامه

وجه عبدالسلام نصية، عضو مجلس النواب الليبي، انتقادا حاداً لرئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة على خلفية الزيارات الخارجية التي يجريها والتي كان آخرها اليوم الأربعاء إلى دولة الكويت الشقيقة.

ونشر نصية عبر تويتر، تغريدة قال فيها: «إن الزيارات الخارجية من مهمة المجلس الرئاسي وفي حدود القيام بمهامه، أما رئيس الوزراء زياراته داخليه بين المدن الليبية».

وبرأي نصية فإن زيارات رئيس الوزراء الدبيبة يجب أن تكون بين المدن الليبية، لمعالجة مشاكل الناس وحل الخلافات والأزمات الداخلية ولهذا السبب: «تم فصل المجلس الرئاسي عن رئاسة الوزراء».

وأضاف عضو مجلس النواب متسائلا: «هل سمعنا بأن رئيس وزراء مصر أو تونس يتجول في الخارج!؟»، بحسب الساعة 24.

وكان قد كشف المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية الليبية، محمد حمودة، اليوم الأربعاء، أن رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، سيقوم بإجراء جولة في عدد من دول الخليج.

وأوضح المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية، أن جولة الدبيبة تبدأ بالكويت ومن ثم الإمارات والسعودية.

وتأتي الجولة وفقاً لعدد من وسائل الإعلام الليبية في إطار مساعي رئيس الحكومة الليبية لتوحيد الموقف الخليجي فيما يتعلق بالملف الليبي، فضلاً عن تعزيز العلاقات مع كافة دول الخليج.

كما استقبل عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، الاثنين الفائت، وبحثا سبل التعاون المتبادل بين البلدين.

وتأتي زيارة روبرت أبيلا رئيس وزراء مالطا إلى ليبيا، بهدف إجراء محادثات عالية المستوى حول الهجرة وحركة السفن بين البلدين.

وفي زيارة هي الأولى له بعد تولي الدبيبة رئاسة الحكومة يبحث أيضا أبيلا ملفات الأصول المجمدة والتجارة والأمن في البحر الأبيض المتوسط..

وأيضا تأتي هذه الزيارة بعد 24 ساعة من زيارة شارل ميشيل رئيس المجلس الأوروبي إلى طرابلس لدراسة محادثات مشابهة.

وصرّح روبرت أبيلا في المؤتمر الصحفي اليوم مع الدبيبة “سنعيد فتح سفارتنا وقنصليتنا في ليبيا خلال الأيام المقبلة، لتكون جسرًا مهمًا للتواصل مع الليبيين، إلى جانب استئناف الرحلات الجوية خلال الأيام المقبلة”.

وأضاف رئيس وزراء مالطا “تربطنا علاقة قوية مع ليبيا في مجالات مكافحة الجريمة المنظمة ومكافحة الوباء إلى جانب التعاون الاقتصادي، ونعلم جيدا أنها حليف جيد لنا”.

