سلوم حداد غريب ونبّاش قمامة في رمضان 2021

يطل الفنان سلوم حداد بثلاثة أعمال في الموسم الرمضاني 2021، الأول اجتماعي، وهو “على صفيح ساخن” (تأليف علي وجيه ويامن الحجلي

حيث يؤدي شخصية “زهير الطاعون”، نباش قمامة يعيش بالقرب من مكب النفايات، ويعمل تحت إمرته أطفال (صبية) في مقتبل العمر هم جزء من مافيات متنوعة تدخل في إطار تهريب الممنوعات.

كما سيتابع أداء شخصية “غريب” في الجزء الثاني من المسلسل الشامي “سوق الحرير” (تأليف حنان المهرجي، سيناريو وحوار سيف رضا حامد بمشاركة حنان ويزن الداهوك، وإخراج المثنى صبح)، بعد أن تم كشف هويته الحقيقة في الحلقة الأخيرة من الجزء الأول، وعُرف بأنه عبد الله الحرايري، شقيق عمران الحرايري الذي يجسده الفنان بسام كوسا.

إلى جانب العملين السابقين، يلعب سلوم أحد أدوار بطولة مسلسل “350 غرام” (تأليف ناديا الأحمر، وإخراج محمد لطفي) الذي جرى تصويره في الإمارات، ويجسد فيه شخصية “فايز الأشقر”، وهو زعيم مافيا يدخل في صراع مع المحامي “نوح” الذي يجسد دوره الفنان عابد فهد.

كما يعرض سلوم حداد حالياً مسلسل “المنصة 2” (تأليف هوزان عكو وإخراج ياسر سامي)، حيث يتابع أداء شخصية “حازم” الرجل البسيط والمتشدد دينياً، يعمل نجاراً، ويستغله أحد قادة التنظيمات الإرهابية للقيام بعملية تفجير وتخريب، فيعيش صراعاً بين ذلك وبين أولاده.

يأتي اعتذار بطل مسلسل (خاتون) قبل 10 أيام فقط من بدء تصوير مشاهد المسلسل، وذلك وفقاً لما نشر في موقع سناك سوري للأخبار.

وبالعودة إلى الأسباب التي دفعت نجم مسلسل (سوق الحرير) للانسحاب من دوره في المسلسل الشامي (حارة القبة)، فهي تتجلى في عدم قدرة صاحب شخصية (أبي نجيب) في العمل الشهير (زمن البرغوث) من السفر من الإمارات إلى سورية، فهو موجود حالياً في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبعد أن قدم الفنان السوري سلوم حداد اعتذاره عن الاتفاق المسبق معه على أداء أحد الأدوار الرئيسة في المسلسل الشامي (حارة القبة) بشكل أدبي إلى الشركة المنتجة، حصل خربطة حسابات لدى الجهة المنتجة، كما شكل صدمة كبرى لمخرجة العمل رشا شربتجي.

يذكر أن مسلسل (حارة القبة) من تأليف أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي، وإنتاج شركة (عاج) للانتاج الفني، وبطولة كل من الفنانين السوريين: سلافة معمار، فادي صبيح، خالد القيش، والعديد من نجوم وفناني الدراما في سوريا ، وقد تم تأجيله لمرات عدة، وذلك بسبب ظروف جائحة كورونا التي تجتاح سوريا والعالم.

