برشلونة وسان جيرمان على وشك عقد صفقة تبادلية “ضخمة”

أثارت وسائل الإعلام في إسبانيا وفرنسا اليوم الأربعاء، إمكانية إبرام صفقة تبادلية “ضخمة” بين برشلونة وباريس سان جيرمان خلال سوق انتقالات اللاعبين الصيف القادم.

ونقل موقع (جول العربي) عن صحيفة “ليكيب” الفرنسية، قولها إن برشلونة وباريس سان جيرمان يدرسان انتقال عثمان ديمبيلي إلى النادي الباريسي، مقابل عودة نيمار إلى الكامب نو.

وأكدت الصحيفة أن الأجواء داخل لاعبي سان جيرمان تحمل إشارات الغضب من تصرفات نيمار خلال الآونة الأخيرة، الأمر الذي قاد الإدارة للبحث عن اسم يخلفه.

أما صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد ذكرت أن عثمان ديمبيلي سينتهي عقده صيف 2022، لذا ستعمل الإدارة على تجديد تعاقده مع البرسا ومن ثم بيه هذا الصيف، تجنبًا لعدم رحيله مجانًا.

جميع هذه الأمور على أرض الواقع، دفعت إدارة برشلونة وسان جيرمان إلى عقد صفقة مبادلة ديمبيلي بنيمار، سيما أن البرازيلي أبدى في أكثر من مناسبه رغبته للعودة إلى برشلونة من جديد.

وكانت تقارير صحفية فرنسية أوضحت مؤخرًا أن نيمار بات قريبًا من تجديد تعاقده مع سان جيرمان حتى العام 2026.

كما أوضحت صحيفة “موندو” كذلك، بأن النادي الباريسي يطمح في التعاقد مع أنطوان جريزمان، إلا أن النجم الفرنسي ليست لديه رغبة مغادرة النادي الكاتالوني حاليا.

على صعيد متصل، كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رغبة نادي برشلونة في الحصول على خدمات اللاعب الإنجليزي هاري كين نجم فريق توتنهام.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة “ماركا”، والتي أكدت أن كين يأتي كخيار بديل بالنسبة لإدارة برشلونة حال لم ينجحوا في ضم إرلينج هالاند.

وأوضحت الصحيفة أن الصعوبات المالية في صفقة هالاند قد تتسبب في فشلها، في ظل المنافسة الكبيرة من أندية إنجلترا وريال مدريد.

وكان والد إرلينج هالاند في برشلونة قبل ساعات رفقة وكيله مينو رايولا واجتمعوا مع أحد ممثلي النادي لمناقشة مستقبل اللاعب.

وذكرت الصحيفة أن صفقة هاري كين لن تكون سهلة على برشلونة هي الأخرى، لكنها ستكون أقل تكلفة من هالاند الذي لن يكلف أقل من 150 مليون يورو.

وأوضحت أن إدارة توتنهام لن تفرط في نجمها هاري كين بمبلغ أقل من 100 مليون يورو، بالإضافة لراتب اللاعب الذي وصل حاليًا لـ 12 مليون في الموسم الواحد.

في الوقت نفسه كشفت صحيفة “صن” أن توتنهام سيطلب حوالي 205 مليون يورو من أجل التخلي عن خدمات كين، وهو ما سيجعله ثاني أغلى لاعب في العالم بعد نيمار.

