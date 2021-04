الولايات المتحدة تعلن رسميا نيتها منح أكثر من150 مليون دولار للفلسطينيين

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بشكل رسمي عزمها تقديم ما يزيد عن 150 مليون دولار أمريكي، كمساعدة إلى الفلسطينيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان له، اليوم الأربعاء، بحسب موقع “القدس”، إن “إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بدأت باستئناف المساعدات الأمريكية للفلسطينيين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين- الأونروا”.

وأضاف بلينكن: “يسر الولايات المتحدة أن تعلن أننا بالعمل مع الكونغرس نخطط لاستئناف المساعدات الأمريكية الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني”، موضحاً أن “ذلك يشمل 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والإنمائية في الضفة الغربية وقطاع غزة، و10 ملايين دولار لبرامج بناء السلام من خلال الوكالة الأمريكيةللتنمية الدولية (USAID)، و150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا)”.

وتابع الدبلوماسي الأمريكي، قائلاً: “كما أننا نستأنف برامج المساعدة الأمنية الحيوية. وسيتم تقديم جميع المساعدات بما يتفق مع قانون الولايات المتحدة”.

وأوضح بلينكن أن المساعدة الاقتصادية “تشمل دعم تعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة من آثار كوفيد-19، ودعم الأسر المحتاجة للوصول إلى الاحتياجات الإنسانية الأساسية، مثل الغذاء والمياه النظيفة، ومساعدة المجتمع المدني الفلسطيني”.

مضيفاً “كما أن هذا التمويل سيدعم أيضاً شبكة مستشفيات القدس الشرقية، حيث تواصل تقديم العلاجات الضرورية والمنقذة للحياة للفلسطينيين، وإن هذا التمويل هو إضافة إلى 15 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لمواجهة جائحة كوفيد- 19، وانعدام الأمن الغذائي التي أعلنت عنها الولايات المتحدة في شهر آذار الماضي”.

كما أكّد الوزير الأمريكي، أن “بلاده تستأنف دعمها لخدمات الأونروا، بما في ذلك تعليم أكثر من 500 ألف طفل وفتاة فلسطينيين، وبالتالي توفير الأمل والاستقرار في أقاليم عمليات الأونروا الخمسة في لبنان والأردن وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة. كما يوفر التمويل للأونروا مساعدة حرجة لفيروس كوفيد- 19، بما في ذلك الرعاية الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية ، وكذلك المساعدات النقدية والغذائية للأسر التي لم تتأثر بشدة بفيروس كوفيد-19″.

وأردف بلينكن: إن “المساعدة الخارجية الأمريكية للشعب الفلسطيني تخدم مصالح وقيم أمريكية مهمة، وتوفر الإغاثة الحاسمة لمن هم في أمس الحاجة إليه، وتعزز التنمية الاقتصادية، وتدعم التفاهم الإسرائيلي الفلسطيني، والتنسيق الأمني والاستقرار. كما أنه يتوافق مع قيم ومصالح حلفائنا وشركائنا”.

وأشار إلى أن “الولايات المتحدة تلتزم بتعزيز الرخاء والأمن والحرية لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين بطرق ملموسة في المدى القريب، وهو أمر مهم في حد ذاته، ولكن أيضًا كوسيلة للتقدم نحو حل الدولتين المتفاوض عليه”.

وكشفت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، في وقت سابق اليوم، عزم الإدارة الأمريكية برئاسة جو بايدن استئناف قرار تقديم مساعدات إلى الفلسطينيين كان سلفه دونالد ترامب قد جمده.

وقالت الوكالة: إن “إدارة بايدن تخطط للإعلان عن استئناف تقديم حزمة من المساعدات الأمريكية إلى الفلسطينيين بقيمة نحو 150 مليون دولار”.

The post الولايات المتحدة تعلن رسميا نيتها منح أكثر من150 مليون دولار للفلسطينيين appeared first on Souk Ukkaz News.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع سوق عكاظ